Es español, jugó en Brasil y ahora compartirá vestidores con Messi en el Inter Miami

El cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ significó una etapa importante para una leyenda del futbol como lo es Lionel Messi. El 10 de la Selección de Argentina se consagró como uno de los máximos goleadores en la historia de la competencia tras sumar 8 goles y 4 asistencias y deberá volver a entrenar con el Inter Miami.

En ese contexto, el mundo del mercado de fichajes le brinda una importante noticia. De último momento se hizo oficial la presentación de Casemiro como nuevo futbolista del equipo de la MLS, siendo una de las apuestas del equipo de Lionel Messi para poder pelear por los campeonatos de esta nueva temporada.

Casemiro es anunciado como nuevo futbolista del Inter de Miami tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @InterMiamiCF / X

Casemiro, el nuevo socio de lujo de Lionel Messi en el Inter Miami

Carlos Henrique Casimiro fue reconocido como uno de los mejores jugadores de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además de que su paso en Europa le respalda como un jugador de jerarquía al contar con un pasado en clubes de prestigio como Real Madrid, lo cual le valió contar con el pasaporte español.

El mediocampista de 34 años emprenderá una nueva aventura en el futbol de Estados Unidos, por lo que se espera que el protagonismo del Inter Miami siga vigente gracias a la apuesta de fichar por jugadores con una gran trayectoria como Lionel Messi, Luis Suárez o Rodrigo de Paul.

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El nuevo contrato de Casemiro con el Inter Miami

La nueva contratación del Inter Miami se dio como agente libre luego de que Casemiro terminara sus relaciones en la Premier League. Reportes desde Inglaterra indican que su contrato con el equipo de la MLS durará hasta el 2027. Es decir, que contará con dos temporadas en donde el talento del brasileño será puesto a prueba.

Casemiro disputó 5 partidos con Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|MEXSPORT

Hasta el momento se desconoce el salario que tendrá Casemiro en el futbol de Estados Unidos. Sin embargo, existen casos como los de Luis Suárez que reportan un salario de 1.5 millones de dólares al año, por lo que no sería sorpresa que el centrocampista brasileño cuente con un ingreso similar.

