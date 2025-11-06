deportes
Es joven, vale 171 millones y sería la sorpresa de Javier Aguirre en la Selección Nacional de México

El seleccionado tricolor se enfrentará a Uruguay y Paraguay en la próxima fecha FIFA, y un jugador de presente destacado podría integrar la convocatoria

Javier Aguirre, técnico de la Selección de México
Instagram Selección de México / @miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
A tan solo siete meses del inicio del Mundial 2026 , la Selección de México todavía se encuentra en un proceso de cambios e incertidumbre, con varios jugadores en la consideración de Javier Aguirre. Dentro de ellos, destaca uno por su juventud, talento y excelente presente en el fútbol estadounidense.

Se trata de Obed Vargas, el mediocampista nacido en 2005 en Alaska y naturalizado mexicano, quien ya disputó la Copa del Mundo Sub 20 con el seleccionado tricolor. Con un gran presente en la MLS , es uno de los futbolistas más pedidos por los aficionados en el último tiempo.

Obed Vargas en su debut con la Selección de México
Instagram Obed Vargas / @obed.vargas

Vargas es uno de los jugadores más importantes del Seattle Sounders y sueña con quedarse con el trofeo de la MLS (actualmente se encuentra en la ronda de playoff). Según datos de Transfermarkt, tiene una cotización de 8.000.000 de euros, es decir, aproximadamente 171 millones de pesos.

El joven de 20 años ya tuvo la oportunidad de jugar para México de la mano de Javier Aguirre el pasado mes de octubre, cuando ingresó en los últimos minutos del amistoso ante ni más ni menos que su Estados Unidos natal. Aquella jornada, la Selección Nacional se impuso 2-0.

Los próximos partidos que podría disputar Obed Vargas en México

En caso de recibir el llamado de Javier Aguirre, Obed Vargas estaría presente en los próximos amistosos de México, ante Uruguay (15 de noviembre) y Paraguay (18/11). El primero se llevará a cabo en el Estadio TSM en Torreón; mientras que el segundo será en Texas, Estados Unidos.

Obed Vargas con la Selección de México
Instagram Obed Vargas / @obed.vargas

Vargas se encuentra en el momento justo para sumarse a la selección, dado que su actualidad es ideal. Marcó un doblete en su último encuentro con Seattle Sounders y ya acumula seis tantos en la temporada actual del fútbol estadounidense, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Selección Mexicana
Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

