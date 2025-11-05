deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Dónde y cuándo ver el Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: horarios para saber cómo quedan los grupos

La cita máxima está por comenzar y los equipos se preparan para jugar; conoce cómo ver el sorteo del Mundial 2026

Dónde y cuándo ver el Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: horarios para saber cómo quedan los grupos.
FIFA.
Dónde y cuándo ver el Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: horarios para saber cómo quedan los grupos
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Compartir

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en tan solo 7 meses comenzará la cita máxima del futbol del planeta Tierra. México, Estados Unidos y Canadá serán las tres sedes del acontecimiento que paralizará al mundo entero en este deporte tan bonito y convocante. Pero antes de que ruede el balón, se comenzará a jugar en el sorteo, que ya tiene fecha y detalles.

Mientras que el Estadio Azteca (ahora Banorte - ciudad de México) está en remodelación, ya hay más detalles sobre el sorteo del Mundial 2026, el cual será el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en punto de las 10 del Centro de México. Además, el sorteo de la Copa del Mundo 2026 se podrá ver por la pantalla de TV Azteca, además de la web oficial de la FIFA.

Selección de México
Instagram Selección de México / @miseleccionmx
Selección de México será cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026

¿Dónde será el sorteo del Mundial 2026?

Aunque el partido inaugural será en México, el Mundial 2026 comenzará en el país vecino, puesto que el sorteo de la Fase de Grupos será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., Estados Unidos. Sin dudas, algo muy interesante y que mantendrá en vilo a todos los fanáticos del futbol del mundo.

TE PUEDE INTERESAR:

Los detalles de cómo será el sorteo del Mundial 2026

De acuerdo a los datos proporcionados por la FIFA, habrá 12 grupos, cada uno compuesto por 4 países. Las 48 selecciones clasificadas serán distribuidas en cuatro bombos, de acuerdo a su lugar en el ranking mundial del máximo ente del futbol mundial.

Los cabezas de serie confirmados por ahora son Estados Unidos, México y Canadá por ser los países organizadores y estarán en los lugares que garanticen que sus partidos se jueguen en sus territorios en fase de grupos. Luego, estarán en el Bombo 1 los mejores equipos del mundo, donde seguramente se encuentren Argentina, España, Francia y Brasil, entre otras.

A excepción de las selecciones pertenecientes a la UEFA, la idea es que no se crucen los países de las mismas federaciones en la fase de grupos, para garantizar mayor variedad de partidos en el Mundial 2026, y hacer que esta etapa sea un verdadero espectáculo en todas las partes del planeta. TV Azteca emitirá el sorteo de este inigualable certamen.

México en el Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×