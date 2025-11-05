Dónde y cuándo ver el Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: horarios para saber cómo quedan los grupos.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en tan solo 7 meses comenzará la cita máxima del futbol del planeta Tierra. México, Estados Unidos y Canadá serán las tres sedes del acontecimiento que paralizará al mundo entero en este deporte tan bonito y convocante. Pero antes de que ruede el balón, se comenzará a jugar en el sorteo, que ya tiene fecha y detalles.

Mientras que el Estadio Azteca (ahora Banorte - ciudad de México) está en remodelación, ya hay más detalles sobre el sorteo del Mundial 2026, el cual será el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en punto de las 10 del Centro de México. Además, el sorteo de la Copa del Mundo 2026 se podrá ver por la pantalla de TV Azteca, además de la web oficial de la FIFA.

Instagram Selección de México / @miseleccionmx Selección de México será cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026

¿Dónde será el sorteo del Mundial 2026?

Aunque el partido inaugural será en México, el Mundial 2026 comenzará en el país vecino, puesto que el sorteo de la Fase de Grupos será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., Estados Unidos. Sin dudas, algo muy interesante y que mantendrá en vilo a todos los fanáticos del futbol del mundo.

Los detalles de cómo será el sorteo del Mundial 2026

De acuerdo a los datos proporcionados por la FIFA, habrá 12 grupos, cada uno compuesto por 4 países. Las 48 selecciones clasificadas serán distribuidas en cuatro bombos, de acuerdo a su lugar en el ranking mundial del máximo ente del futbol mundial.

Los cabezas de serie confirmados por ahora son Estados Unidos, México y Canadá por ser los países organizadores y estarán en los lugares que garanticen que sus partidos se jueguen en sus territorios en fase de grupos. Luego, estarán en el Bombo 1 los mejores equipos del mundo, donde seguramente se encuentren Argentina, España, Francia y Brasil, entre otras.

A excepción de las selecciones pertenecientes a la UEFA, la idea es que no se crucen los países de las mismas federaciones en la fase de grupos, para garantizar mayor variedad de partidos en el Mundial 2026, y hacer que esta etapa sea un verdadero espectáculo en todas las partes del planeta. TV Azteca emitirá el sorteo de este inigualable certamen.

