Es jugador del Chelsea, dio positivo en prueba antidopaje y podría sufrir hasta 4 años de sanción por la FA

El futbolista ucraniano Mykhailo Mudryk dio positivo a meldonium, una sustancia que ayuda a mejorar el rendimiento físico, el futbolista del Chelsea no superó la prueba b antidopaje y ahora podría enfrentar una sanción de hasta 4 años por la FA en Inglaterra.

“Podemos confirmar que Mykhailo Mudryk ha sido acusado de violación de las normas antidopaje, alegando la presencia y/o el uso de una sustancia prohibida, en términos de los reglamentos 3 y 4 del Reglamento Antidopaje de la FA” señaló la federación del futbol inglés en un comunicado.

Mudryk enfrentaría sanción por dopaje

El jugador de 24 años permanecía suspendido desde diciembre del 2024 tras dar positivo en la prueba antidopaje, Mudryk llegó en enero del 2023 al conjunto londinense por poco más de 70 millones de euros, siendo uno de los 7 fichajes más caros en la historia de los “Blues”, sin embargo, desde su llegada no ha mostrado el nivel esperado, registrando apenas 10 goles y 11 asistencias en 70 partidos.

“Esto ha sido un shock total, ya que nunca he utilizado a sabiendas ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna norma, y estoy trabajando estrechamente con mi equipo para investigar cómo ha podido ocurrir esto. Sé que no he hecho nada malo y tengo la esperanza de volver pronto a los terrenos de juego. No puedo decir nada más ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré en cuanto pueda”, mencionó el futbolista ucraniano.

