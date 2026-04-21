Es de los mexicanos con más partidos en Europa, pero está descartado para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre daría esta semana la lista de los convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque solo serán los que juegan en la Liga BBVA MX, y se espera que en un par de semanas más la de los futbolistas que están en Europa, donde hay un mexicano que trasciende al ser el tercero con más partidos en el viejo continente, pero está descartado para la Selección Nacional, como lo son estos 5 jugadores en el álbum Panini.

Jonathan Gómez es el futbolista que suma en esta temporada 31 partidos con el Albacete, equipo que juega en la Segunda División de España. Pese a que el jugador tiene 22 años y podría llegar a México para demostrar su talento, también le interesaría jugar para Estados Unidos, ya que cuenta con doble nacionalidad.

Jonathan Gómez es el tercer mexicano con más partidos disputados esta temporada, pero no formó parte del proceso de Aguirre.|_jonathan.gomez

El lateral izquierdo destaca en su posición, aunque no fue tomado en cuenta en este proceso mundialista, por lo que está completamente descartado, ya que Aguirre tiene cubierta esa banda con Jesús Gallardo y Mateo Chávez. No obstante, puede ser un gran prospecto para el Mundial de 2030, cuando Rafael Márquez sea el entrenador del combinado azteca.

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La trayectoria de Gómez y sus números en la reciente temporada

Gómez suma 1 gol y una asistencia en 31 partidos disputados en la Segunda División de España, mientras que sus compatriotas, Raúl y Johan, 32 y 33 encuentros en la Premier League y Serie A, respectivamente, según estadísticas de BeSoccer.

El jugador de 22 años inició su carrera en Estados Unidos, pero muy joven dio el salto a Europa con la filial de la Real Sociedad en España, donde también formó parte del CD Mirandés. Jonathan se marchó con el PAOK de Grecia en 2024, pero un año más tarde regresaría a la liga andaluz.

Desde verano de 2025, el también estadounidense juega con el Albacete, club en el que está a préstamo, y será a final de temporada cuando se conozca si el equipo español ejerció la opción de compra o si se regresa a jugar a Grecia.

Cabe destacar que el director de selecciones menores, Andrés Lillini, se ha contactado con él para invitarlo a que represente a la Selección Nacional Mexicana de manera definitiva, ya que en 2022 fue convocado por Gerardo Martino para partidos amistosos. Sin embargo, meses después, disputó el Mundial Sub-20 con Estados Unidos.