Este jugador es muy valioso en Europa y hoy podría llegar a México a demostrar su talento

Mientras que Álvaro Fidalgo pasó de español a mexicano, ahora hay un futbolista que podría llegar a la Selección Nacional de México a demostrar su talento. Con 22 años y brillando en Europa, se cree que podría dejar de lado al combinado de Estados Unidos para jugar con la playera del país azteca en los próximos meses y sorprende.

Así como hay un total de 20 jugadores mexicanos jugando en Europa, hay un jugador que tiene nacionalidad estadounidense y mexicana que se desempeña en el Albacete de España. Resulta que Jonathan Gómez podría jugar en la Selección Nacional de México y demostrar todo su talento en el corto o mediano plazo. El propio lateral izquierdo reconoció el interés.

Jonathan Gómez podría pasar a representar a la Selección Nacional de México

En las últimas horas el propio jugador con pasado en el futbol universitario de Estados Unidos, en Grecia y en España confirmó el contacto con el director de selecciones menores. Pues Andrés Lillini habló con Gómez con el fin de que el defensor vista la camiseta de México en el corto plazo, algo que ya hizo pero aún no se confirmó dónde jugaría.

“Sí, he tenido contacto con Andrés Lillini. Tengo un orgullo por los dos países (México y Estados Unidos), yo crecí en Estados Unidos, pero me siento muy mexicano, crecí en una casa mexicana, mis padres los dos son mexicanos, tengo familia. He representado a los dos países y tengo mucho respeto por los dos”, contó en diálogo con Imagen Deportes.

Cabe destacar que a fines de 2021 Jonathan Gómez jugó 2 partidos con la selección de Estados Unidos y apenas algunos meses después, de la mano de Gerardo Tata Martino, disputó amistosos con la Selección Mexicana.

Los números de Jonathan Gómez en la Selección de México y en Estados Unidos

