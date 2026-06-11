VIDEO: así fue la falta de César Montes por la que le sacaron la tarjeta roja en la inauguración del Mundial 2026

La fiesta en el Estadio Ciudad de México, que marcó el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un sólido triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica, tuvo una nota discordante en el cierre del encuentro. A pesar de la victoria, la preocupación se instaló en el cuerpo técnico tras la expulsión de César Montes en los minutos finales, un hecho que lo marginará del próximo compromiso mundialista.

El partido inaugural fue, en términos disciplinarios, un duelo caótico. La tensión del debut se tradujo en un total de tres tarjetas rojas repartidas a lo largo de los noventa minutos, siendo la del zaguero mexicano la que más resonó en la afición.

La acción que le costó la roja

Cuando el reloj marcaba los minutos de compensación, Sudáfrica intentó un último ataque desesperado. Un balón filtrado a la espalda de la defensa buscaba a Khuliso Mudau; ante la inminente escapada del delantero, Montes optó por detener la carrera con una falta que no pasó desapercibida para el árbitro brasileño Wilton Sampaio.

A pesar de que la infracción no pareció tener una fuerza desmedida en la intensidad del contacto, la apreciación del colegiado fue tajante: al considerar que el central cortó una oportunidad manifiesta de gol, la decisión fue la expulsión directa.

