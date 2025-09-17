ES OFICIAL: Rayados registra a BOMBAZO europeo para el Apertura 2025
Anthony Martial fue registrado por Rayados de Monterrey en la Liga MX y usará el número nueve para el Torneo Apertura 2025, se espera que haga su debut en dos semanas.
Es oficial, Rayados de Monterrey tiene nuevo delantero para el Torneo Apertura 2025. Anthony Martial fue registrado por el cuadro de la Sultana del Norte ante la Liga MX y será decisión de Domenec Torrent el debutarlo en la siguiente jornada o en dos semanas como se ha rumorado en las últimas horas.
El ariete francés llegó procedente del AEK de Atenas y la directiva albiazul aceleró el trámite para tener a su nuevo delantero lo más rápido posible. Fiel a su cartel de goleador, el ex jugador del Manchester United utilizará el dorsal número nueve y con ello, Rayados se dice listo para encarar la segunda mitad del Apertura 2025 y la liguila del futbol mexicano.
Plantilla europea en la Liga MX
Con el fichaje concretado de Martial, el club regiomontano tiene en su plantilla a varios futbolistas nacidos en el Viejo Continente y lo más importante; con experiencia en torneos internacionales y en las principales ligas de Europa. El mejor ejemplo de ellos es Sergio Ramos, multicampeón de la UEFA Champions League, ganador de ligas en España y Francia y por si fuera poco campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con la Selección de España.
Sumado al ex central merengue, resaltan nombres como el de Sergio Canales, Óliver Torres y el antes mencionado Anthony Martial, quienes despuntaron en el Real Betis y en el Sevilla respectivamente. No conforme con ello, Lucas Ocampos también tuvo rodaje en el futbol de España y coincidió en el vestidor con Torres, Martial y Jesús Manuel Corona.
Ahora, será tarea de Torrent; otro europeo de hacer funcionar la maquinaria rayada y no quedarse corto en la fase final del futbol mexicano. De momento, Rayados marcha líder tras siete victorias consecutivas y 21 puntos sumados en la presente campaña. Cabe recordar que, habrá duelo de contendientes en la próxima jornada cuando justamente la plantilla regia reciba en el Gigante de Acero a las Águilas del América el sábado 20 de septiembre.