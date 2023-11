“Es un momento de mierda”: Erik Lira tras la eliminación oficial de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se quedó sin posibilidades matemáticas de meterse a la fase final del Apertura 2023, luego de que el TAS le regresó tres puntos al Puebla de su victoria en contra de Xolos de Tijuana, en la Noria la noticia cayó como balde de agua fría y en el seno celeste sólo hay decepción y aceptan que fue un fracaso total lo hecho este certamen.

Erik Lira quien va llegando de los Juegos Panamericanos de Chile 2023 donde la Selección Mexicana consiguió la medalla de bronce, aseguró que los momentos que se viven en el cuadro celeste son muy complicados y que incluso viven un “momento de mier$%”, tras darse a conocer la eliminación oficial del certamen.

“Queda rescatar qué todos venimos todos los días, para todos es complicado, ganar es complicado para la familia que siempre está, es un momento de mierda no sé si hay algo que rescatar, desde las 8 de la mañana estamos acá, se rescata eso, las putiz$% había la posibilidad mínima antes de que saliera, ahora esto todavía no acaba y hay que afrontarlo y vendrán los cambios”, puntualizó el mediocampista.

Erik Lira llegó justo después del campeonato que la Máquina consiguió en 2021; sin embargo, aunque no ha sido campeón con los cementeros, es la primera vez que quedan fuera de la fase final con él en el cuadro cementero.

“Llegué después ser campeones no sólo acá en todos los equipos hay una reestructuración al ser campeón el proyecto es siempre ser campeón y luego viene una reestructuración, gente nueva, fue así con esa transición llevo 4 torneos acá y es la primera que no pasamos, estamos dolidos, avergonzados, es un rotundo fracaso, no me doy por vencido”.

