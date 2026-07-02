Julián Quiñones vs Harry Kane: cuál de los dos delanteros tiene más goles y efectividad

El enfrentamiento de octavos de final entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ presenta un atractivo especial: el choque entre dos de los futbolistas más letales del certamen. Tanto Julián Quiñones como Harry Kane arribaron a la competencia siendo los máximos referentes ofensivos a nivel global, y su desempeño en esta edición mundialista ha confirmado su estado de gracia frente al arco.

La contienda por la efectividad se traslada ahora al campo de juego del Estadio Cuidad de México. Tras finalizar la fase de grupos y los primeros cruces eliminatorios, las estadísticas actuales en la máxima cita mundialista favorecen ligeramente al capitán inglés. ¿El motivo? Kane acumula cinco conquistas a lo largo de la competencia, mientras que Quiñones anotó en tres oportunidades.

Quiñones explica su gol ante Ecuador|Crédito: @miseleccionmx / X

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Harry Kane y Quiñones, los máximos goleadores a nivel mundial

Este duelo no es casualidad; ambos delanteros ya mantenían una lucha cerrada por la supremacía goleadora desde la etapa previa al certamen que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos. Previo a esta competencia, el europeo lideraba la lista de máximos goleadores del 2026 con 31 conquistas en 26 partidos disputados en el Bayern Múnich; un paso atrás llegaba Quiñones, con 26 goles en 23 partidos con el Al-Qadsiah.

Según datos de Statiskicks, "La Pantera" ostentaba un promedio de gol de 1.11 anotaciones cada 90 minutos (P90), ubicándose solo por debajo del británico entre todos los futbolistas convocados al Mundial.

México vs Inglaterra: horario y cuándo juegan

Con la misón de meterse entre los ocho mejores de la competencia, el seleccionado comandado por Javier Aguirre buscará doblegar a Inglaterra, un combinado que aún no mostró su mejor versión. El desafío, que capta la emoción de los amantes del futbol, se jugará el domingo 5 de julio a las 18 horas del centro de México.