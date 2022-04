Gerard Piqué, implicado en escándalo millonario

Gerard Piqué sigue dando de qué hablar en España y no precisamente por su futbol. Ahora el defensor español se ve implicado en un escándalo millonario tras cobrar una comisión por parte de su empresa Kosmos, por 24 millones de euros, esto después de que se acordó con la Real Federación Española de Fútbol trasladar unos años la Supercopa de España a Arabia Saudita.

Se publicaron audios de las conversaciones mantenidas entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y el jugador azulgrana y documentos sobre el contrato firmado por la cantidad de 40 millones de euros por cada edición y 4 para Kosmos.

Las declaraciones de Piqué

“Yo simplemente estoy ayudando al presidente a tener una fórmula que tenga lógica. Le estoy intentando ayudar. No tiene nada que ver asuntos comerciales con los deportivos. Yo solo traía una oferta para la RFEF. Antes de cambiar el formato se llevaba 120.000 euros; y ahora son 40 millones”, comentó el defensor blaugrana.

Revuelo que ha causado en España estos audios

“No pensé que todo esto iba a crear todo el revuelvo que se ha creado. No es que se hiciera a escondidas: se pasaron por todos los pasos que tocaban. Hay muchos acuerdos que no se explican públicamente. En 2019 sale la noticia y la gente lo sabía. No entiendo el revuelo. Se cumplieron todos los procedimientos: en la asamblea de la RFEF hay gente que representa a todos los clubes. No estoy convencido de que haya una campaña contra mí. No voy a pedir perdón por esto”, sentenció Piqué.

La información indica que Rubiales y Piqué iniciaron este “pacto” en marzo de 2019, cuando arrancaron la búsqueda de un estadio para la disputa de la Supercopa, antes de que el presidente de la RFEF planteara al Real Madrid la posibilidad de que fuese en su estadio, aunque la idea era que se disputará en el Camp Nou.