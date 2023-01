Los escándalos más recordados en la historia del Super Bowl

¡Robos, apagones, señas obscenas y desnudos parciales! Estos son los escándalos que han sido parte de la historia del Super Bowl, el evento deportivo más importante de los Estados Unidos.

En el 2004, sucedió uno de los episodios más recordados, el famoso “Nipplegate”. Janet Jackson fue la protagonista, durante el show de medio tiempo, la hermana de Michael cantaba junto a Justin Timberlake. El cantante de pop desprendió una parte del vestuario de ella y durante un par de segundos, su pecho quedó al aire.

100 días para el Superbowl

Ocho años después, en el 2012, la rapera M.I.A. Se presentó junto a Madonna y Nicky Minaj, otro show de medio tiempo muy polémico. Mientras interpretaban la canción “Give Me All Your Lovin”, M.I.A. levantó su dedo medio hacia los fans.

Las redes sociales explotaron y la grosería se robó toda la atención de la prensa y de los millones de aficionados que venían el show, algo que no le gustó mucho a la “Reina del Pop”, Madonna, quien ya no recibió todos los reflectores que esperaba por su participación en el gran partido de futbol americano.

Un robo y fue realizado por un mexicano

Lamentablemente, México fue protagonista de un gran escándalo, en la edición LI del Super Bowl, el periodista azteca Mauricio Ortega se robó el jersey de Tom Brady. El quarterback de los Patriotas fue el MVP del triunfo ante los Halcones de Atlanta.

Entre los festejos, el periodista aprovechó para entrar al vestidor de los Pat’s y tomó la playera, las cámaras de seguridad captaron ese momento. Después, autoridades de México y Estados Unidos colaboraron y se realizó el allanamiento de la casa de Ortega. Donde encontraron la camiseta de Brady, unos zapatos de juego y hasta el casco de Von Miller, jugador de los Broncos de Denver.

El famoso apagón en el Superdome

En el 2013, la edición XLII, se realizó en el Superdome de Nueva Orleans, los Ravens de Baltimore se enfrentaron contra los 49’ers de San Francisco. De pronto en el tercer cuarto hubo un corto en la energía eléctrica del inmueble.

Después de varios minutos y tras el “apagón”, la franquicia de Baltimore ganó el Super Bowl. Este 12 de febrero, el gran partido de la NFL se juega en Phoenix, Arizona y lo veremos con lupa, en busca de otro nuevo escándalo.