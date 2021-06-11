Los equipos que forman parte de la Fórmula E

La séptima temporada de la Fórmula E espera su octava y nove fecha de la temporada 2021 que se llevará a cabo en el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla el próximo 19 y 20 de junio y que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes. En la ciudad del centro de la República Mexicana se reunirán 12 escuderías, con dos pilotos cada una.

Mercedes-EQ Formula E Team

El equipo de Alemania registra 4 triunfos, 9 podios y 31 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la primera posición con 105 puntos y sus pilotos actuales son Stoffel Vamdoorne (Alemania) y Nyck de Vries (Holanda).

Jaguar Racing

El equipo de Inglaterra registra 3 triunfos, 11 podios y 55 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la segunda posición con 103 puntos y sus pilotos actuales son Sam Bird (Inglaterra) y Mitch Evans (Australia).

DS Techeerah

El equipo de China registra 14 triunfos, 34 podios y 55 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la tercera posición con 98 puntos y sus pilotos actuales son António Da Costa (Portugal) y Jean-Éric Vergne (Francia).

Te puede interesar: Los favoritos para ganar el Gran Premio de la Fórmula E en Puebla

Envision Virgin Racing

El equipo de Inglaterra registra 11 triunfos, 31 podios y 76 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la cuarta posición con 81 puntos y sus pilotos actuales son Robin Frijns (Holanda) y Nick Cassidy (Australia).

BMW i Andretti Motorsport

El equipo de Estados Unidos registra 5 triunfos, 15 podios y 76 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la quinta posición con 55 puntos y sus pilotos actuales son Jake Dennis (Inglaterra) y Maximilian Guenther (Alemania).

Audi Sport ABT SCHAEFFLER Formula E Team

El equipo de Alemania registra 12 triunfos, 43 podios y 76 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la sexta posición con 53 puntos y sus pilotos actuales son Lucas Di Grassi (Brasil) y René Rast (Alemania).

TAG Heuer Porsche Formula E

El equipo de Alemania registra 3 podios y 18 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la séptima posición con 50 puntos y sus pilotos actuales son André Lotterer (Alemania) y Pascal Wehrlein (Alemania).

Mahindara Racing

El equipo de India registra 4 triunfos, 20 podios y 76 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la octava posición con 47 puntos y sus pilotos actuales son Alexander Sims (Inglaterra) y Alex Lynn (Inglaterra).

Nissan E.Dams

El equipo de Francia registra 17 triunfos, 37 podios y 76 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la novena posición con 46 puntos y sus pilotos actuales son Oliver Rowland (Inglaterra) y Sébastien Buemi (Suiza).

Te puede interesar: La Fórmula E recibirá a la afición en Puebla

ROKiT Venturi Racing

El equipo de Polonia registra 1 triunfo, 8 podios y 76 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la décima posición con 46 puntos y sus pilotos actuales son Edoardo Mortara (Suiza) y Norman Nato (Francia).

Dragon / PENSKE Autosport

El equipo de Estados Unidos registra 2 triunfos, 10 podios y 76 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la onceava posición con 42 puntos y sus pilotos actuales son Nico Mueller (Suiza) y Sérgio Sette Câmara (Brasil).

NIO 33 Formula E Team

El equipo de China registra 2 triunfos, 6 podios y 76 carreras. En la temporada 2021 se encuentran en la deoceava posición con 18 puntos y sus pilotos actuales son Oliver Turkey (Inglaterra) y Tom Blomqvist (Inglaterra).