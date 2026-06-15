30 minutos sin tocar la pelota ni una vez: el increíble registro de un jugador de España ante Cabo Verde

En un debut sorpresivo de la Selección de España, dirigida por Luis De La Fuente, Mikel Oryazabal hizo historia logrando el peor registro en la historia del futbol desde 1966, al estar durante 30 minutos de corrido sin tocar una pelota. Cabo Verde hizo esto posible al complicarle el juego fluido que suele tener el conjunto europeo.

Lamine Yamal luce frustrado tras el partido entre España y Cabo Verde.|Claudia Greco/REUTERS

De acuerdo con el portal web OptaJoe, el delantero español es el primer jugador registrado desde esa fecha, en no tocar el balón durante los primeros 30 minutos en un partido de una justa mundialista. Entre otros factores del partido, Mikel se vio afectado por la posición en el que fue parado dentro de la cancha y cosechó un récord negativo histórico.

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Una actuación pobre de España que preocupa de cara a lo que viene

El conjunto dirigido por Luis De La Fuente manejó el balón durante todo el encuentro ante la debutante Cabo Verde pero no pudo romper el cero. La actuación de Oryazabal se presenta como una muestra de la incomodidad del equipo europeo durante el encuentro.

En los próximos partidos, será vital para España la incorporación de Lamine Yamal al equipo titular, ya que con el crack del FC Barcelona en cancha, el conjunto comandado por De La Fuente pasa a ser más vertical y punzante a la hora de atacar. En dos duelos en los que necesitará la victoria a como de lugar, la Furia Roja dependerá del crack de tan solo 18 años de edad.

No habrá margen de error para España de ahora en más y deberá dar vuelta rápidamente la página si quiere tener aspiraciones a algo en esta justa mundialista. Como si esto fuera poco, en caso de salir segundo, el conjunto europeo podría medirse en dieciséisavos de final contra la última selección campeona del mundo, la Argentina comandada nada más ni nada menos que por Lionel Messi.