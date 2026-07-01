¿Cuál es los tres porteros mexicanos tiene mejor porcentaje de efectividad en los penales?

La Selección Mexicana afina los últimos detalles para su compromiso de octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los aspectos que más trabajó el equipo de Javier Aguirre durante los entrenamientos fue la tanda de penales, un escenario que podría resultar decisivo en las rondas de eliminación directa.

Durante una de las prácticas más recientes, llamó la atención que Carlos Acevedo fue el encargado de colocarse bajo los tres postes para enfrentar los cobros de sus compañeros. La decisión no parece casualidad, pues el arquero de Santos Laguna presume los mejores números de efectividad en penales entre los tres guardametas convocados por la Selección Mexicana.

Carlos Acevedo lidera la lista

Carlos Acevedo ha enfrentado 37 penales a lo largo de su carrera profesional y logró detener ocho de ellos. Esto representa una efectividad de 21.62%, la más alta entre los porteros mexicanos convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Aunque todavía no ha sumado minutos en el torneo, sus registros respaldan la confianza que el cuerpo técnico mantiene en él para este tipo de situaciones.

Raúl Rangel aparece en segundo lugar

El segundo puesto corresponde a Raúl "Tala" Rangel, quien se ha consolidado como uno de los porteros más prometedores del futbol mexicano. El arquero del Guadalajara ha enfrentado 16 penales durante su carrera y consiguió detener tres disparos. Su porcentaje de efectividad es de 18.75%, una cifra que lo coloca por encima de varios guardametas de la Liga BBVA MX y cerca de los números de Acevedo.

Guillermo Ochoa completa el Top 3

Guillermo "Memo" Ochoa es el portero con más experiencia de la Selección Mexicana y también el que más penales ha enfrentado. A lo largo de su trayectoria profesional ha visto 87 cobros desde los once pasos y logró detener 12.

Su efectividad es de 13.79%, porcentaje inferior al de Acevedo y Rangel, aunque respaldado por más de dos décadas de carrera en el futbol profesional.

El ranking de efectividad en penales de los porteros de México



Carlos Acevedo — 21.62% (8 atajados de 37) Raúl Rangel — 18.75% (3 atajados de 16) Guillermo Ochoa — 13.79% (12 atajados de 87)

Con la posibilidad de que algún partido de eliminación directa se defina desde el manchón penal, los números de los tres guardametas cobran especial relevancia para las aspiraciones de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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