DT de España le da la espalda y Sergio Ramos anuncia su retiro de la Selección

Los éxitos deportivos de la Selección de España en los últimos años han estado ligados a un nombre: Sergio Ramos. Uno de los mejores centrales de la historia del futbol. El 4 de la Furia Roja fue pieza fundamental en el equipo ibérico que conquistó el mundo, ganó 2 Eurocopas (en 2008 y 2012), una Copa Confederaciones (en 2009) y por su puesto, el mayor título en la historia de su país, la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Con 180 partidos representando el escudo de la Furia Roja y un legado imborrable, Sergio Ramos anunció su retiro definitivo de la Selección de España con un emotivo mensaje, y explicó las causas por las que se ha visto ‘obligado’ a tomar esta decisión en su carrera como futbolista profesional.

Emotivo mensaje de despedida de Sergio Ramos

Sergio Ramos ha dedicado un emotivo adiós a la Selección de España con un mensaje en sus redes sociales, explicando el motivo por el que ha hecho el anuncio. El futbolista se mostró orgulloso por lo conseguido a lo largo de sus casi 200 compromisos internaciones, donde destaca la Copa del Mundo de 2010.

“Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí", publicó el central del Paris Saint Germain en sus redes.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

¿Por qué el adiós de Sergio Ramos?

De acuerdo con la carta publicada por el central del PSG, el motivo de su adiós obedece a una llamada que el futbolista recibió por parte del director técnico del equipo español, Luis de la Fuente. Razones que se ajustan a una decisión estrictamente del estratega, pues le habría comunicado a Sergio Ramos que independientemente de su rendimiento mostrado, no contará más con el 4 de la selección.

“En la mañana he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera profesional”, confesó Sergio Ramos en su carta.

Molestia de Sergio Ramos

Es importante destacar que Sergio Ramos no formó parte de la lista definitiva de Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022, relegando al central que venía recuperándose de una lesión. Un animal competitivo como el andaluz no iba a dejar de exponer su opinión al respecto, por lo que el ex capitán de la Furia Roja mandó un ‘recado’ Luis de la Fuente y a los directivos de España.

“Humildemente creo que esta trayectoria merecía terminar por un decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad. ", sentenció

Además, el campeón del mundo en 2010 expuso que la edad no debería ser una motivación para cerrarle la puerta a los futbolistas, al tiempo que comparó su caso con el de muchas figuras actuales que mantienen un rendimiento óptimo pese a su edad.

“Ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es sólo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe, la esencia de la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el futbol”, sentenció Sergio Ramos en su comunicado.