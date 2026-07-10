España vs Bélgica: Ver ONLINE, GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del viernes 10 de julio, segundo partido de Cuartos de Final del Mundial 2026; marcador en directo, por internet y en línea
Las selecciones de España y Bélgica se enfrentan este viernes por el segundo boleto a las semifinales
Francia ya clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y espera a su próximo rival. El adversario saldrá del partido entre España y Bélgica que se juega hoy por los cuartos de final.
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El equipo de Lamine Yamal viene de superar por 1 a 0 a Portugal y, en consecuencia, de quitarle a Cristiano Ronaldo el sueño de ganar un Mundial. En tanto, “los diablos rojos” de Romelu Lukaku vencieron con un sólido 4 a 1 a Estados Unidos y así eliminaron a uno de los anfitriones del torneo de la FIFA.
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¿A qué hora es el partido de España vs Bélgica?
El partido entre estas dos potencias europeas se lleva a cabo este viernes 10 de julio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
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¿Dónde se juega España vs Bélgica?
La cancha del Estadio de Los Ángeles, Californoa, será el escenario en donde España y Bélgica buscarán su boleto a la semifinal del Mundial 2026.