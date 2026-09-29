España 0-0 Croacia: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 29 de septiembre, partido internacional; marcador online

La emoción de la UEFA Nations League nos regala este martes un auténtico partidazo en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde la vigente campeona España se medirá ante una combativa Croacia.

España llega con la moral a tope tras encadenar su octava victoria consecutiva el pasado sábado al imponerse 3-2 a Inglaterra. Pese a sufrir para remontar, el equipo de Luis de la Fuente hizo gala de una resiliencia formidable para estirar su impresionante racha histórica a 39 partidos sin perder en los 90 reglamentarios (G29, E10). Además, los ibéricos no caen como locales desde 2022 y su último tropiezo en Sevilla data de 2018.

Del otro lado, la segunda etapa de Slaven Bilić al frente de Croacia comenzó con el pie derecho tras vencer 2-1 a Chequia. Sin embargo, los croatas deberán romper con la historia si quieren sumar, ya que siete de sus últimas ocho derrotas han sido ante rivales del top 10 del ranking FIFA. A pesar del reto, una sólida racha de cinco encuentros sin conocer la derrota a domicilio (G4, E1) avala la competitividad de un combinado croata que confía en la mano de Bilić para dar la campanada en territorio español.

Pronóstico del España vs Croacia hoy martes 29 de septiembre 2026

España parte como favorita (con una probabilidad estimada de triunfo que supera el 60%). La inercia de 39 partidos sin perder en los 90 reglamentarios y el factor local en Sevilla inclinan la balanza. Marcador estimado: España 2 - 1 Croacia.

Horario y dónde seguir en vivo el España vs Croacia

Horario: 12:45 horas

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