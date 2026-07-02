Futbolista español causó polémica por decir que Messi no era su ídolo: “Todos los que me gustan ya he jugado contra ellos”

Junto a Kylian Mbappé, Lionel Messi lidera la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y es, para muchos, el mejor jugador de la historia del futbol. Sin embargo, un futbolista español causó polémica por decir que Leo no era su ídolo. “Todos los que me gustan ya he jugado contra ellos”, expresó en una entrevista reciente.

Resulta que mientras Argentina se mide con Cabo Verde este viernes por los 16avos de Final del Mundial, España se enfrenta a Austria este jueves en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En ese contexto, Nico Williams encendió la polémica al decir que “Messi es Messi” pero que no es su ídolo.

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El futbolista de España dijo que Messi no era su ídolo

A pesar de ser el campeón del mundo en Qatar 2022, ser ídolo del Barcelona y de haber marcado 6 goles en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Nico Williams no considera a Leo como su ídolo.

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“¿Has jugado contra Messi?”, le consultó Lamine Yamal en la entrevista viral de la serie de la Federación Española. “No, no he jugado pero no es mi ídolo. Claro que no está mal. Messi es Messi, ¿sabes?”, respondió Williams.

Nico Williams: “Ya jugué contra todos mis ídolos”



Lamine Yamal: “Has jugado vs Messi?”



Nico Williams: “No pero NO ES MI ÍDOLO”



Su ídolo es Cristiano Ronaldo, lo ha dicho muchas veces. 👏🏻🤍 pic.twitter.com/LuznhNYhjh — MT2 (@madrid_total2) July 1, 2026

Nico Williams no ha conseguido la titularidad en la selección de España

Tras una temporada donde las lesiones fueron protagonistas, el jugador del Athletic de Bilbao se resintió en el partido contra Uruguay, razón por la que seguramente se perderá todo el Mundial. Apenas había entrado algunos minutos en cada uno de los juegos de la fase de grupos, pero un golpe de Nicolás De La Cruz acabó provocando una nueva lesión en Nico Williams.

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La comparación entre Nico Williams y Lionel Messi

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en cifras de los jugadores, esta es la diferencia entre Lionel Messi y Nico Williams entre las estadísticas más importantes: