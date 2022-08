Espectacular recibimiento y homenaje a Dani Alves en el Camp Nou

Barcelona, España. Gran recibimiento tuvo el jugador brasileño Dani Alves en la cancha de Camp Nou por los aficionados del Barcelona los cuales gritaban el nombre del actual jugador de Pumas.

El regreso Dani Alves había sido uno de los grandes alicientes previo al Trofeo Joan Gamper que se disputa esta tarde en la casa del Barcelona entre el conjunto azulgrana y Pumas.

En los minutos previos al partido se pudo ver un video de Dani Alves con sus mejores momentos como jugador del Barcelona. Además, el presidente del club culé Joan Laporta le entregó una placa y sus antiguos compañeros le regalaron una camiseta enmarcada en la que apareció el número de partidos jugados con el equipo catalán entre sus dos etapas en el Camp Nou: 431 encuentros.



El jugador universitario saludó y abrazó a cada una de los futbolistas de la escuadra culé mostrando a cada uno el cariño que les tiene, hasta para los nuevos refuerzos azulgranas tuvo palabras de elogio, principalmente con el polaco Robert Lewandowski.

Dani Alves, siempre alegre y divertido, lo primero que hizo al saltar al terreno de juego para calentar con el equipo de Pumas fue subirse a la espalda del guardameta alemán Marc-André Ter Stegen y saludar a empleados del club como el delegado del primer equipo, Carles Naval.

Carta de agradecimiento de Dani Alves a los aficionados del Barcelona



El brasileño este día publicó en sus redes sociales una carta dirigida a los seguidores del Barcelona. “Hoy es un día especial para todos los barcelonistas y yo como uno más de ustedes no podría estar fuera”, dijo Alves.

“Todo lo que vivimos me enseñó que no importa donde uno esté, no importa cuántas vueltas dé, una vez ‘culer’ siempre ‘culer’”, siguió escribiendo Dani “Por eso no quiero que este partido sea una despedida, quiero verles otra vez, quiero abrazarlos otra vez, quiero compartir más un momento único con ustedes”.



Y añadió: “Despedirme nunca fue mi fuerte y no creo que podamos separarnos jamás. Estamos conectados por el alma y la sangre que corre por mis venas no es roja, es azulgrana”.

El sábado, el técnico del Barcelona Xavi Hernández, que fue compañero de vestuario de Dani Alves en su primera etapa como azulgrana, consideró que el brasileño merecía este homenaje que está recibiendo en el Camp Nou por todo lo que ha dado por estos colores.