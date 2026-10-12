¡ESPECTACULAR! La histórica racha invicta de Cruz Azul jugando en el Olímpico Universitario

La cancha del Estadio Olímpico Universitario le siente muy bien a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, a pesar de que es la casa de los Pumas de la UNAM, el conjunto de La Noria puede presumir 31 partidos sin caer en ese inmueble. Ayer domingo 11 de octubre esa racha estuvo cerca de terminar, sin embargo, Christian Eberé rescató el empate para su equipo y alargó por lo menos un compromiso más la seguidilla de buenos resultados en el coloso de Insurgentes Sur.

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Cruz Azul fungió de local en la cancha de Ciudad Universitario y la verdad es que parece que hubo conexión en dicho inmueble. Los pupilos de Joel Huiqui consiguieron el título del Apertura 2026 justamente ante Pumas en esa cancha y meses antes, Vicente Sánchez obtuvo la Liga de Campeones de la Concacaf 2025 ante el Vancouver Whitecaps también en C.U.

Los últimos 32 partidos de Cruz Azul en C.U. (del más reciente al menos reciente)

Pumas 3-3 Cruz Azul — Jornada 11, Apertura 2026 (11 oct 2026)



Pumas 1-2 Cruz Azul — Final de vuelta, Clausura 2026 (La Décima)



Pumas 2-2 Cruz Azul — Jornada 11, Clausura 2026



Cruz Azul 1-1 Tigres — Semifinal, Apertura 2025



Cruz Azul 3-2 Chivas — Cuartos de final, Apertura 2025



Cruz Azul 2-0 Monterrey — Jornada 15, Apertura 2025



Cruz Azul 2-1 América — Jornada 13, Apertura 2025



Cruz Azul 2-2 Querétaro — Jornada 10, Apertura 2025



Cruz Azul 3-2 Juárez — Jornada 9, Apertura 2025



Cruz Azul 1-0 Toluca — Jornada 6, Apertura 2025



Cruz Azul 3-2 Santos — Jornada 5, Apertura 2025



Cruz Azul 4-1 León — Jornada 3, Apertura 2025



Cruz Azul 0-0 Mazatlán — Jornada 1, Apertura 2025



Cruz Azul 5-0 Vancouver Whitecaps — Final Concacaf Champions Cup 2025



Cruz Azul 1-0 América — Semifinal, Clausura 2025



Cruz Azul 2-1 León — Cuartos de final, Clausura 2025



Cruz Azul 1-0 Tigres — Semifinal Concacaf Champions Cup 2025



Cruz Azul 2-1 León — Jornada 16, Clausura 2025



Cruz Azul 2-1 América — Cuartos de final Concacaf Champions Cup 2025



Cruz Azul 3-0 Atlético San Luis — Jornada 12, Clausura 2025



Cruz Azul 4-1 Seattle Sounders — Octavos Concacaf Champions Cup 2025



Cruz Azul 1-1 Monterrey — Jornada 11, Clausura 2025



Cruz Azul 1-0 Querétaro — Jornada 8, Clausura 2025



Cruz Azul 5-0 Real Hope — Concacaf Champions Cup 2025



Cruz Azul 2-1 Pachuca — Jornada 6, Clausura 2025



Cruz Azul 1-1 Puebla — Jornada 3, Clausura 2025



Cruz Azul 1-1 Atlas — Jornada 1, Clausura 2025



Pumas 0-2 Cruz Azul — Jornada 14, Apertura 2024



Pumas 0-2 Cruz Azul — Cuartos de final (ida), Clausura 2024



Pumas 0-0 Cruz Azul — Jornada 13, Clausura 2024



Pumas 1-2 Cruz Azul — Jornada 15, Apertura 2022



Pumas 4-3 Cruz Azul — Jornada 17, Apertura 2021 (última derrota en CU)

Son 22 victorias y nueve empates en los últimos 31 juegos para la Máquina Celeste en el Olímpico Universitario, cancha que no visitarán más por lo menos en la fase regular del Apertura 2026. En caso de que tanto Pumas y Cruz Azul accedan a liguilla y los cruces lo permitan, podríamos ver un cotejo más de Cruz Azul en el que su afición considera una de sus casas.

