OFICIAL: estas son todas las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina y los partidos que se jugarán en México ya confirmados, todos esperan por el comienzo del torneo que también se jugará en Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, también están los fanáticos de los datos de color. En ese sentido, quieren saber cuáles son las mascotas de la justa mundialista.

Además de ser distinta por tener tres sedes y porque tendrá más grupos que antes, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también será diferente porque contará con 3 mascotas en lugar de una sola. Cada uno de los 3 países anfitriones (México, EE.UU. y Canadá) tendrá su propia mascota. La organización ya reveló sus nombres, sus formas y hasta explicó todo.

Estas son las 3 mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Zayu, el delantero que representa el orgullo mexicano

El representante de la tierra azteca es un imponente jaguar llamado Zayu, proveniente de las selvas del sur. Esta figura antropomórfica viste la tradicional indumentaria verde y su identidad significa unidad, fortaleza y alegría, rindiendo un profundo homenaje a la importancia de esta especie para las civilizaciones antiguas de Mesoamérica.

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Dentro del terreno de juego, el felino se desempeña en la posición de delantero centro, donde destaca por su brutal agilidad y velocidad. Fuera de las canchas, se encarga de difundir el folclore nacional a través de la gastronomía y el baile tradicional, uniendo culturas gracias a su desbordante pasión.

Maple y Clutch completan la triple alianza norteamericana de mascotas

Por su parte, Canadá apostó por la resiliencia de Maple, un enorme alce que custodia los tres postes de la portería. Vestido con un llamativo uniforme rojo inspirado en la icónica hoja de arce, este personaje es amante de las expresiones de arte urbano y la música, recorriendo cada provincia para conectar con la gente.

Finalmente, la delegación de los Estados Unidos es liderada por Clutch, una audaz águila calva que domina los hilos del partido como mediocampista. El ave porta los colores de la escuadra de las barras y las estrellas, reflejando optimismo, gran liderazgo y la firme convicción de que para volar alto se requiere pasión absoluta en el futbol.