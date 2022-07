Esposa de Dani Alves desmiente que interfiera en el fichaje a Pumas

La novela de la posible llegada de Dani Alves a los Pumas continúa creciendo con cada día que pasa. Después de los rumores que señalaban que Joana Paz, esposa del brasileño, tendría la última palabra sobre si el jugador llegaría o no al conjunto universitario, la propia modelo salió a desmentirlos.

La española envió un fuerte mensaje en redes sociales en el que criticó a los medios que aseguraban que ella decidiría el futuro del jugador.

“Me gustaría saber por qué siempre se le achacan a las mujeres los éxitos, fracasos o decisiones de los hombres. Yo no opino en decisiones que pueden interferir de manera negativa en el futuro de alguien, porque si se da esa negativa, no quiero que miren para mi lado”, declaró en una historia. de su cuenta de Instagram.

Joana compartió una nota en la que se asegura que ella prefiera ir a Brasil. Aunque reveló en dónde le gustaría vivir, apuntó que apoyará la decisión de Dani Alves.

“Otra cosa, ese deseo (de ir a Brasil) que me adjudican me resulta gracioso, ya que nunca tendría como deseo de destino un país fuera de Europa. Aquí no depende lo que yo desee o me venga mejor, depende el objetivo que tiene por cumplir mi pareja y que yo apoyo sobre cualquier cosa”.

El lateral brasileño salió a calmar la situación en redes sociales. Hace unos días, su esposa se burló de la posible llegada de Dani Alves a los Pumas, por lo que el exjugador blaugrana respondió en su cuenta de Twitter.

“No se que pasará pero, solo dijo que no inventen… así que no jodan e viva México, cabrones”, concluyó.