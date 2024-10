¡O se muere! Esposa de Raúl Jiménez revela duro momento tras su lesión

Uno de los mejores futbolistas mexicanos en la actualidad es Raúl Jiménez, quien está viviendo un “cuento de hadas” en su segunda campaña con el Fulham, ya que el “Lobo Mexicano” ha vuelto a recuperar la forma que en algún momento lo colocó como uno de los mejores delanteros del planeta tierra.

Tras casi cuatro años de su gran accidente con el defensa brasileño David Luiz, en un partido de Premier League entre los Wolves y el Arsenal, en donde sufrió una fractura de cráneo tras un choque de cabezas, su esposa Daniela Basso confesó recientemente la manera en que vivió aquel día del 29 de noviembre de 2020.

Te puede interesar: ¿Raúl Jiménez a cuántos goles está del líder de goleo en la Premier League?

Raúl Jiménez revela qué fue lo que le dijo Pep Guardiola, tras su mágico partido

¿Qué hizo la esposa de Raúl Jiménez tras su accidente con David Luiz?

La pareja del delantero mexicano mencionó en una entrevista que en aquel momento su esposo se debatía entre la vida y la muerte en un hospital en Inglaterra. “Estaba en mi casa, acababa de terminar de bañar a mi bebé y justo no vi los primeros dos o tres minutos del partido y ya, la terminé de bañar, la estaba amamantando, prendí la tele y sucedió”.

“Son estos instantes en el “¿Qué está pasando? No entendí o sí entendí”, los comentaristas en inglés no lo pausaron inmediatamente, entonces empezaron como “Raúl esta…”, no fue la palabra muerto, pero si fue “Raúl está muy mal” y ya después pausaron los comentarios”, añadió Daniela Basso, esposa del futbolista mexicano Raúl Jiménez sobre su accidente con los Wolves.

Tras ver el accidente que había sufrido su esposo, Daniela contó que de inmediato se trasladó a Londres, ya que Raúl Jiménez dejó el Emirates Stadium en una ambulancia por la urgencia del golpe que había sufrido.

“Todo fue como muy rápido, ni siquiera lloré, es como primero tienes que reaccionar ante lo que está sucediendo, llévate a la bebé a las 11 de la noche al hospital a Londres y lo difícil para mí fue cuando me hablaron en el coche y fue “lo vamos a operar” y yo “espérame, ¿con autorización de quién?”. Y no, “con autorización de nadie, lo operamos o se muere”, comentó Daniela Basso, sobre los primeros minutos después del golpe de Raúl Jiménez.

Te puede interesar: Raúl Jiménez acecha el trono de Chicharito en la Premier League