Está en duda la continuidad del DT de Chivas para el Clausura 2025

Terminó la participación de Chivas Femenil en el Apertura 2024 tras caer en un marcador global de 7-3 ante América en el Clásico Nacional.

Con base en esto, el director técnico del Rebaño, Joaquín Moreno, tiene su permanencia en el equipo en duda, pues fue su segunda derrota ante el acérrimo rival en el torneo.

Chivas se podría quedar sin DT para el Clausura 2025

La respuesta del entrenador mexicano sobre su continuidad fue: “vamos a esperar, ya dirá la directiva, analizar lo que se hizo bien, apretar lo que falta adentro y fuera de la cancha”, comentó Moreno.

Asimismo, hizo un análisis sobre su sentir en lo personal respecto a las actuaciones de sus futbolistas en este Apertura 2024. “En lo personal agradecer a la institución, me quedo mal por no dar los resultados, pero tranquilo porque he dado el mayor de los esfuerzos”, constató.

Y aun con el dolor de la reciente eliminación, no tuvo más que buenas palabras sobre sus futbolistas. “De jugadoras siempre tenemos que pensar que tenemos a las mejores, son mexicanas. Tenemos que trabajar y cambiar la mentalidad para ganar. Me tocó como experiencia vivirlo, se dio el esfuerzo y a aprender de las rachas”, declaró el estratega.

De este dolor también habló, pues después del silbatazo final, en el centro de la cancha se hizo un círculo con sus futbolistas en las que se dieron palabras de apoyo y algunas rojiblancas abandonaron el terreno de juego entre lágrimas. “El primer tiempo peleamos. América es un gran rival y tuvimos actitud. Fueron palabras de apoyo y aliento”, dijo.

¿Qué sigue para Chivas Femenil?

Ahora para Chivas no queda más torneo que disputar y se despiden de un semestre lleno de altas y bajas, en el que tuvieron nueve victorias, tres empates y cinco derrotas que hicieron que terminaran en la sexta posición de la clasificación.

Además, se desconoce si Joaquín Moreno continuará al mando del equipo tras la eliminación y las derrotas que vivieron durante el semestre.

