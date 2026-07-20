¡Adiós Raúl! 3 delanteros que serán la base de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

La Copa Mundial de la FIFA 2026 finalmente terminó y, con ello, la Selección Mexicana ha comenzado a poner su vista en el siguiente ciclo mundialista, mismo que tendría algunas modificaciones importantes de la mano de Rafael Márquez tras la salida de Javier, el Vasco Aguirre.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Uno de los puntos a detallar tiene que ver con la zona de ataque, pues si bien Raúl Jiménez podría mantenerse en la Selección Mexicana un par de años más, su edad impide que pueda pensar en el Mundial 2030. Ante ello, aquí conocerás tres delanteros que podrían ser la base para Márquez.

¿Qué delanteros podrían ser la base de la Selección Mexicana rumbo al 2030?

Armando González: El jugador de Chivas sumó 24 goles en las últimas dos temporadas con el Rebaño Sagrado, y pese a no ver muchos minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , su edad (23 años) podría ser su mayor carta con miras al siguiente proceso mundialista.

El jugador de Chivas sumó 24 goles en las últimas dos temporadas con el Rebaño Sagrado, y pese a no ver muchos minutos en la , su edad (23 años) podría ser su mayor carta con miras al siguiente proceso mundialista. Santiago Giménez: Con 25 años de edad, el aún centro delantero del Milán tendrá que demostrar que aún tiene la capacidad suficiente para ser elegido en la Selección Mexicana, lo anterior considerando que, para el 2030, podría llegar con una edad madura a nivel emocional, futbolístico y mental.

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Pato Salas: Se trata de la alternativa menos posible en estos momentos dato que ni siquiera tiene la titularidad asegurada en el Club América; sin embargo, el mexicano cuenta con la habilidad y técnica suficiente para ser un elmeneto a analizar en los próximos años.

¿Qué ocurrirá en la Selección Mexicana con Julián Quiñones, Germán Berterame y Raúl Jiménez?

Para el Mundial 2030 Julián Quiñones tendrá 33 años, mientras que Germán Berterame tendrá 31 y Raúl Jiménez 39. En esencia, los dos primeros aún podrían contar en el esquema de Rafael Márquez siempre y cuando mantengan el nivel que han demostrado hasta ahora.