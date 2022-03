“Estábamos obligados porque dejamos ir puntos": Guillermo Ochoa

Tras el triunfo ante Honduras y asegurar mínimo la reclasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa aseguró que obtener los tres puntos como visitante en la Eliminatoria Mundialista es algo bastante complicado.

“Contento porque sacar tres puntos de visita en una Eliminatoria es muy complicado y estabamos obligados proque habíamos dejado ir puntos en casa y cuando no sumas en casa te ves obligado en las eliminatorias en buscar puntos de visita y hoy no era sencillo porque ellos no tenían nada que perder”, comentó en entrevista para Azteca Deportes, Guillermo Ochoa.

Honduras 0-1 México | Resumen Octagonal Final de la Concacaf

“Voy a ser muy cuidadoso con mis palabras”

Por otro lado, Edson Álvarez, autor del único tanto del encuentro, mismo que le aseguró a la Selección Mexicana al menos el pelear la reclasificación para la Copa del Mundo, que se jugará en Qatar del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este 2022, aseguró que iban conscientes de lo difícil que sería el partido en Honduras.

“Voy a ser muy cuidadoso con mis palabras, contentos, contentos con la victoria, sabíamos que era ganar o ganar, ganar los tres puntos, y como lo dices un pasito más al boleto, iba a ser un partido complicado, ellos iban a hacer su trabajo, teníamos que buscar como abrir el marcador y muchas veces en la táctica fija se puede definir un partido y muy contento por la aportación que le pude hacer al equipo”, puntualizó para Azteca Deportes, Edson Álvarez.

La Selección Mexicana se medirá a su similar de El Salvador el próximo miércoles a las 19:50 horas. Partido que determinará el destino del combinado mexicano en sus aspiraciones rumbo a la justa de Qatar 2022, en un encuentro que podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca Deportes.

