Estadio Ahmad bin Ali, sede de Qatar 2022 hecho de materiales reutilizados

Ya estamos a pocos meses de que comience la Copa del Mundo de Qatar 2022. El próximo 21 de noviembre rodará el balón en un Mundial único, que se jugará por primera vez en invierno. Los estadios donde se llevarán a cabo prometen ser de primera calidad y hay uno que fue construido con materiales reutilizados: el Estadio Ahmad bin Ali.

Este recinto que representa la cultura qatarí mediante su estructura semejante a la de una tienda tradicional gigante, estará a la altura de los mejores del mundo y cuenta con capacidad para 60,000 espectadores.

¿Por qué se llama Estadio Ahmad bin Ali?

Este complejo fue bautizado de esta forma ya que su nombre proviene del término bayt al sha’ar, que se refiere a las tiendas que los pueblos nómadas de Qatar y de la región del Golfo han utilizado a lo largo de la historia. El estadio será portátil de la misma manera que las tiendas de los nómadas.

El Comité Supremo para la Organización y el Legado (SC) tiene planeado que las gradas superiores de asientos modulares se desmonten al finalizar el Mundial Qatar 2022 y, como parte del legado de este torneo, se repartirán a los países que necesiten nuevas infraestructuras deportivas.

El diseño del recinto es un homenaje al pasado y presente de Qatar, pero también da un vistazo al futuro al cumplir los objetivos de sostenibilidad de este Mundial. El Estadio Ahmad bin Ali será un modelo de desarrollo ecológico, rodeado de las instalaciones de la zona.

¿Qué partidos de disputarán en el Estadio Ahmad bin Ali?

Estados Unidos vs Gales | 21 de noviembreb

Bélgica vs Canadá | 23 de noviembre

Gales vs Irán | 25 de noviembre

Japón vs Costa Rica | 27 de noviembre

Gales vs Inglaterra | 29 de noviembre

Croacia vs Bélgica | Jueves 1º de diciembre

Partido de octavos de final | 3 de dicimebre

Ficha del Estadio Ahmad bin Ali

Nombre oficial: Estadio Al Bayt

Inauguración: por confirmar

Capacidad: 60.000 espectadores