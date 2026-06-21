El Estadio Ciudad de México logró lo que ningún otro inmueble pudo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hasta ahora

Las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan y considerando los resultados registrados en cada uno de los encuentros celebrados, también se gana el protagonismo el Estadio Ciudad de México, escenario deportivo que a la fecha logró alcanzar un imponente registro.

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Se trata nada más y nada menos del estadio que más capacidad ha tenido. Y es que el Coloso de Santa Úrsula fue la casa de dos partidos de la Fase de Grupos. Dentro de sus instalaciones se jugó el debut del campeonato entre México frente a Sudáfrica y además vibró con el triunfo de Colombia sobre Uzbekistán.

La asistencia fue notable, ya que, pudieron ingresar 80.824 espectadores para vivir los dos apasionantes compromisos. Sin duda esta cifra ratifica su historia y además lo posiciona como uno de los referentes en comparación a otras plazas que también son sede de la justa orbital.

Otros recintos con ingresos representativos han sido el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, espacio que durante el partido entre brasileños y marroquíes arrojó un dato de 80.663 personas que pudieron disfrutar tan apasionante emparejamiento.

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¿Cuáles son otros de los partidos que registraron una cantidad representativa de espectadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Brasil vs. Marruecos: 80.663 (Estadio Nueva York-Nueva Jersey)

Francia vs. Senegal: 80.545 (Estadio Nueva York-Nueva Jersey)

Estados Unidos vs. Paraguay: 70.492 (Estadio Los Ángeles)

TV Azteca transmite partidos EN VIVO Y GRATIS

En la actual edición del campeonato orbital, TV Azteca hizo un compromiso con su audiencia y por ello entregó una noticia que seguramente emocionará a muchos aficionados a lo largo del país.

Por medio de sus plataformas digitales, se podrán apreciar los partidos de la Selección de México y además algunos compromisos representativos del torneo con el objetivo de que puedan verse EN VIVO y GRATIS.