Jugar en el Estadio Azteca es un sueño: Will Hernández

Will Hernandez tiene 26 años, es nacido en Las Vegas, Estados Unidos pero con raíces mexicanas que tiene tatuadas en su piel. El liniero ofensivo de la NFL que fue parte cuatro años de los New York Giants y llegó este 2022 a los Arizona Cardinals está muy contento de regresar a la Ciudad de México, lugar que no visitaba desde los cinco años, pero que no olvidó e incluso el tatuaje del calendario azteca en su brazo es un ejemplo de su amor por México.

“Para mí es un gran reto, yo siempre he sido de dónde veniste, acuérdate de tus raíces, la mentalidad, mira me tatué el calendario azteca porque yo tengo esa mentalidad de que siempre ve por todo lo que puedas ir, ve por tus sueños de por lo que quieras hacer en esta vida, por eso para mí no es cualquiera viaje o cualquier vacación, es algo más importante para mí que eso”, platicó Will Hernandez en entrevista para Azteca Deportes .

Will llegó a los Cardinals luego de cuatro años en los New York Giants, un cambio que espera le ayude a seguir creciendo dentro de la NFL y la visita de su equipo la próxima temporada a suelo mexicano, lo motiva a trabajar estos meses para ganarse la confianza de la instución, los entrenadores y aficionados.

“Creo que es algo de lo que más me emocionó de meterme a la liga como profesional, pero también algo que sabía que iba a representar a toda la raza, a todos los hispanos alrededor del mundo y eso es algo que también me emociona mucho y estoy muy orgulloso de eso,mis 4 años en Nueva York me los pasé muy bien aprendí mucho, pero empieza un nuevo capítulo con los Cardinals y lo único que quiero hacer es crear todavía una leyenda más grande y mejorar”.

Las ganas de Hernández por jugar en el Estadios Azteca

El juego que la NFL tendrá este año en México se jugará como ya es una tradición en el Estadio Azteca, inmueble histórico para el deporte mundial que emociona al hijo de padres mexicanos y espera poder ser parte durante la temporada que comienza en septiembre.

“Ya saben cómo me siento de poder representar a la raza y ahora me dices que puedo jugar enfrente de todos ellos en México en el Estadio Azteca, no puedo pedir más, es una oportunidad y es algo que he querido hacer toda mi carrera. No nada más estás hablando de un estadio que actualmente es uno de los más grandes y escandalosos, estás hablando de un estadio con tanta historia, con tantos buenos jugadores que han jugado ahí, tantos equipos y ser parte de esa historia es un sueño vuelto realidad”.

Hernández está en México y con una sonrisa no oculta su amor por el país en el que crecieron sus padres pero que con mucho orgullo representa en los emparrillados de la NFL.

“Me gusta la comida, la historia que tiene, la aprecio tanto que la me la tatué en la piel, la gente, la actitud de acá somos guerreros como los aztecas eran unas personas guerreras que no se rendían para nada, lo ves en la actitud de la gente, en su mentalidad y esa es una de las cosas que más me da orgullo, con mis padres como mexicano y esas son de las cosas que más me gustan de México”, finalizó.