¡Mudanza segura! Estadio Azulgrana ya luce los colores del América

El América vive sus últimos partidos en la cancha del Estadio Azteca, el conjunto americanista tendrá que abandonar su hogar durante unos años por las remodelaciones que sufrirá el escenario dos veces mundialista de cara a la próxima Copa del Mundo de 2026.

Las Águilas se verán en la necesidad de mudarse a otro lado ya que no podrán jugar en ese recinto hasta que se finalice con la restauración de la casa del conjunto americanista que comparte desde el 2018 con el Cruz Azul.

Israel Reyes explica cómo vive la mejora defensiva del América

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El cambio de localía para ambos equipos está pronosticado para llevarse a cabo a inicios del próximo año, sin embargo sigue sin haber una fecha exacta del cambio de sede.

Por otro lado, aunque sigue sin hacerse oficial el anuncio sobre el nuevo estadio en el que estará jugado el cuadro de Coapa, hay una cancha que ya está preparando para ser la nueva casa del combinado azulcrema.

Estadio Azulgrana se pinta de amarillo y azul

En redes sociales empezaron a difundirse unas imágenes en las que se puede observar a algunos trabajadores pintando la fachada del inmueble con los colores amarillo y azul que identifican al club capitalino.

🏟️ ¿Preparando la mudanza? ⚽️

🦅 Parece que el @ClubAmerica ya prepara su nuevo nido temporal ⚽️



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Originalmente el aspecto del Estadio de la Cuidad de los Deportes era azulgrana, esto debido a la combinación de tonos que usa el Atalante, escuadra que actualmente milita en el campo.

Asimismo, personajes como el Presidente Deportivo del América como Santiago Baños, han dado a conocer que el Estadio Azulgrana es parte de las opciones que la institución analiza, ya que la prioridad de la directiva es no salir de la Cuidad de México.

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