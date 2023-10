¡No es el América! Mohamed revela cuál es el equipo más grande que ha dirigido

Para el actual técnico de los Pumas de la Universidad, Antonio Mohamed, de los nueve equipos que ha dirigido en el futbol mexicano, Rayados de Monterrey “es el más grande de todos”

A pesar de que el estratega argentino consideró que dicha etiqueta debe ser otorgada por “la afición”, confesó que, en su experiencia, ninguno se compara con el cuadro regiomontano en cuanto a “infraestructura, seriedad y club”.

Los equipos que ha dirigido Antonio Mohamed

“A mí me parece que los equipos son grandes por su historia y hay otros equipos que van haciendo historia sobre el camino, después lo decidirá la afición, la gente, no sé de que manera se puede comprobar eso. Pero sí, institucionalmente para mí es el equipo, de los que me tocó trabajar en México, es el más grande de todos, tanto en infraestructura, seriedad y club, es el más grande, pero después lo otro (reconocimiento de grandeza), me parece más a mí que se basa en la historia”, declaró “El Turco” en conferencia de prensa previa al duelo que sostendrán los universitarios contra los de la Sultana del Norte el próximo domingo en C.U.

Sobre el duelo ante la Pandilla, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2023, Mohamed negó sentirse favoritos a pesar de que sus Pumas ocupan el tercer lugar de la clasificación con 21 puntos, cuatro más que la escuadra norteña (octavo lugar con 17 unidades).

“¿Escuchas bien la pregunta que estás haciendo, no? Imposible eso, cómo vas a ser favorito contra la plantilla más cara del futbol junto con América y Tigres. Es imposible. Ahora nosotros, que a partir del esfuerzo, podamos equilibrar es otra cosa. Pero no, los favoritos son ellos , nosotros vamos a competir, desde otro lugar, intentaremos ganar el partido con nuestras armas, pero si hay un favorito es Monterrey”, respondió al ser cuestionado al respecto.

“Siempre es un partido especial, porque ahí es donde fui más feliz, pero hoy somos rivales por 90 minutos y quiero ganar, eso está clarísimo. Necesitamos ganar nosotros y lo que vale, los que juegan, son los jugadores, nosotros somos un mini porcentaje, los que estamos alrededor del equipo”, añadió sobre el choque frente a Rayados, equipo con el que consiguió dos Copas MX y una Liga BBVA MX entre 2017 y 2020.

Para dicho compromiso, Mohamed no podrá contar con el canterano de los Pumas, Pablo Monroy, recientemente convocado a la Selección Mexicana que participará en Juegos Panamericanos, ni tampoco con el mediocampista colombiano, José Caicedo, quien no ha logrado recuperarse de una lesión sufrida en el Clásico Capitalino de la jornada 10 contra el América.

