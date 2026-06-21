Dónde y en qué estadio se juega Bélgica vs Irán, hoy 21 de junio, por el Mundial 2026

Bélgica e Irán será otro de los partidos que se realizarán durante la jornada del 21 de junio y que corresponde a la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mismo se estará llevando a cabo a partir de las 13:00 horas, tiempo centro de México.

Las emociones de este cotejo se van a estar realizando en el Estadio de Los Angeles, un recinto deportivo que tiene una capacidad de albergar a, por lo menos, 70.000 espectadores, que seguramente alentarán a los deportistas que se presenten en este fundamental compromiso.

Es importante mencionar que el Grupo G del campeonato internacional es una zona en donde las cuatro selecciones empataron en el primer partido y por ello, el resultado de la jornada cobra muchísima importancia.

¿Cómo viene el panorama para Bélgica e Irán de cara a este partido?

Los belgas necesitan un triunfo de manera urgente, ya que, en su estreno no tuvieron el resultado deseado debido a su igualdad ante los egipcios. Los de Rudi García son conscientes de su realidad y por ello se entrenaron para poder marcar diferencias en el campo.

Irán, entre tanto, también tiene su misma realidad. Es un seleccionado que está ilusionado con el avance y esto se dio por su buen resultado cosechado durante su enfrentamiento ante Nueva Zelanda en donde se pudo percibir un conjunto fuerte en algunos sectores del campo y, sobre todo, peligroso en el frente de ataque.

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¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre Bélgica e Irán por el Mundial del 2026?

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku DT: Rudi García.

Irán: Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun; Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.