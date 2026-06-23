Dónde y en qué estadio se juega el partido Inglaterra vs Ghana en el Mundial 2026

Continúan las actividades por la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de esta manera comienzan a aparecer partidos determinantes, ya que algunos pueden definir los grupos. Tal es el caso de Inglaterra que se verá las caras con Ghana en el Estadio Boston, en un duelo que, en los papeles, aparenta ser fundamental para el futuro del Grupo L.

El escenario seleccionado para albergar este trascendental compromiso entre Inglaterra vs Ghana es el llamado Boston Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough, dentro del estado de Massachusetts, Estados Unidos. Este recinto cuenta con una capacidad oficial para recibir a más de 65.000 espectadores sentados y es habitualmente el hogar deportivo de los New England Patriots de la NFL y el New England Revolution de la MLS.

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El conjunto europeo dirigido por Thomas Tuchel intentará consolidar su liderazgo en el Grupo L luego de la victoria conseguida por cuatro a dos frente a Croacia en la primera fecha de la fase de grupos. Inglaterra con una nueva victoria aseguraría ya su clasificación a la siguiente ronda, teniendo aún la última fecha por disputar, en la cual se verá las caras con Panamá.

Por su parte, Ghana también llega con el ánimo en alza luego de conseguir un valioso triunfo por uno a cero ante Panamá en el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con un escenario similar al del seleccionado europeo, el conjunto africano también podría sellar hoy mismo su clasificación a los 16vos.

Con todos estos condimentos, el duelo entre Inglaterra y Ghana tiene todo para ser de los más atractivos de la jornada, ya que podría dejar definido el futuro del Grupo L que comparten con Croacia y Panamá, quienes posteriormente se enfrentarán en el Estadio Toronto, Canadá.