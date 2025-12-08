Dallas Cowboys tendrá que cambiar el nombre de su estadio para complacer a la FIFA

Desde Estados Unidos llegará una imagen poco habitual para la afición de los Cowboys : el icónico AT&T Stadium dejará de llamarse así y adoptará el nombre de Dallas Stadium mientras se juegue la Copa del Mundo 2026 organizada por la FIFA.

La modificación responde a las normas comerciales del organismo, que limita la presencia de marcas que no son patrocinadoras oficiales del torneo. Para muchos seguidores del equipo, que ven el inmueble como símbolo de su identidad, el cambio se siente como una concesión incómoda al fútbol mundial.

Las exigencias de la FIFA

La exigencia se aplica porque AT&T no figura entre los socios comerciales de la FIFA para el Mundial y el nombre del recinto está directamente ligado a esa marca. Bajo las reglas del organismo, los estadios con denominación comercial deben adoptar un nombre genérico y retirar o cubrir toda la imagen corporativa que haga referencia al patrocinador habitual. Por eso, durante el torneo, la casa de los Cowboys aparecerá en toda la comunicación oficial como Dallas Stadium , incluyendo en transmisiones, cartelería y material promocional, aunque su estructura y funcionamiento seguirán en manos de la franquicia de la NFL.

El acuerdo con la FIFA implica que este rebautizo será estrictamente temporal y solo aplicará mientras se disputen los partidos mundialistas en el inmueble. El recinto de los Cowboys está programado para albergar nueve encuentros, con choques de fase de grupos, rondas de eliminación directa y una de las semifinales del torneo. Aunque en esas fechas no habrá temporada de la liga de fútbol americano, un sector de la afición considera que su casa está siendo “prestada” a un deporte que no sigue y que, además, viene acompañado de una imposición sobre el nombre del estadio.

Debate local por el nombre del estadio

Más allá del cambio a Dallas Stadium, en la ciudad de Arlington se abrió otra discusión: residentes y voces locales reclaman que, si se va a usar un nombre genérico, debería ser Arlington Stadium y no Dallas Stadium, porque el inmueble se ubica físicamente en su municipio. Para muchos habitantes, ver el nombre de otra ciudad en un evento tan visible refuerza la sensación de que su comunidad queda en segundo plano, aun cuando conviven diariamente con el flujo de tráfico y la actividad que genera el estadio.

Algunos vecinos argumentan que pagan impuestos y asumen costos asociados a la presencia del estadio sin recibir un reconocimiento equivalente cuando se habla del recinto a nivel global. En su opinión, la etiqueta “Dallas Stadium” trasladará la mayor parte del prestigio y los beneficios simbólicos hacia la gran ciudad vecina, pese a que el impacto directo —en tránsito, negocios y servicios— recaerá sobre Arlington. Esa molestia se suma al disgusto de parte de la afición de los Cowboys por la pérdida, aunque sea momentánea, del nombre AT&T Stadium durante la Copa del Mundo.

El alcalde de Arlington, Jim Ross, ha intentado bajar la tensión al señalar que no ve razones para confrontar a Jerry Jones ni a la FIFA por la designación elegida. Ross ha insistido en que un Mundial asociado mediáticamente con Dallas también puede generar beneficios económicos compartidos para Arlington y el resto del área metropolitana. Una vez que termine la Copa del Mundo 2026, el estadio recuperará oficialmente el nombre de AT&T Stadium en todas sus competencias y eventos, por lo que el “Dallas Stadium” quedará como un paréntesis ligado exclusivamente al paso del fútbol mundial por EUA.