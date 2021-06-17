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Estadios en Tokio 2020 podrían tener acceso limitado de aficionados

Dicha estipulación entrará en vigor en el mes de julio y agosto, coincidiendo con la magna celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tokio 2020

Escrito por: Azteca Deportes

Yasutoshi Nishimura, ministro a cargo de respuesta contra la pandemia, anunció este miércoles una nueva medida sobre la asistencia de público a eventos multitudinarios. Dicha medida fue respaldada por el comité de expertos que asesora a Nishimura.

Distrito Nihonbashi de Tokio, Japón.
estadio juegos olimpicos tokio

Sea cual sea la situación de la pandemia, el Gobierno de Japón, limitará la entrada de espectadores a estadios deportivos a un máximo de 10 mil personas. Lo anterior plasmado también será aplicado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En lo que respecta a los organizadores, todavía no han decidido si es que permitirán la entrada de público y en qué medida en las sedes de las competiciones, en caso de permitirse el acceso de espectadores se deberán cumplir estrictamente las directrices del Gobierno Japonés.

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El nuevo máximo de 10 mil personas en estadios estará en vigor en el mes de julio y agosto. Yasutoshi Nishimura, con esta nueva medida decidida deja ver que las condiciones son más estrictas que el tope establecido que estaba vigente hasta ahora, el cual permitía la entrada de cinco mil personas o del 50% de aforo total de las instalaciones deportivas.

Japón tendrá medidas más severas ante el COVID-19

Dicho límite se aplicará en todo el país, inclusive en prefecturas donde se levante el estado de emergencia sanitaria que está vigente en Tokio y otra de las principales regiones niponas hasta finales de este mes. Con las nuevas directrices planteadas, en el Estadio Olímpico de Tokio entraban como máximo 10.000 espectadores, mientras que hasta ahora se admitían 34 mil personas, la mitad de su aforo de 68.000 asientos.

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Shigeru Omi, médico experto que lidera el panel asesor del Gobierno de Japón, aseguró en la rueda de prensa que: “Es una medida más dura dirigida a reflejar el riesgo que conlleva la asistencia descontrolada y masiva a eventos deportivos”.

Por otra parte, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 también tiene previsto decidir antes de finales de mes sobre la asistencia de público a los estadios. Todo esto tras haber ya anunciado su veto a la entrada de visitantes extranjeros a Japón durante los Olímpicos para prevenir la propagación de nuevas infecciones.

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