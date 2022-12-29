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Fútbol

Estadísticas Premier League: Goleadores y Asistencias

Después de 17 jornadas disputadas en el futbol inglés, la lucha individual por el titulo de goleo en la Premier League continúa bajo la supremacía de un jugador

Erling Haaland con el Manchester City
|REUTERS

Escrito por: Adolfo Ramirez

17 jornadas se han disputado hasta el momento en una de las mejores ligas del mundo, la Premier League, en donde los "Gunners" del Arsenal FC continúan como líderes del futbol inglés con 40 puntos, seguidos de cerca por el Manchester City con 38 unidades, mientras que el Wolverhapton Wanderers, donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, continúa en zona de descenso con apenas 13 puntos en el puesto 18 de la tabla general.

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Haaland, Manchester City, West Ham, Premier League
|Getty Images

Haaland líder indiscutible de la tabla de goleo

En cuanto a la lucha individual por el título de goleo, Erling Haaland, delantero del Manchester City, continúa a la cabeza con un total de 20 anotaciones, cabe mencionar, que el noruego únicamente ha visto acción en 14 cotejos.

Detrás de Haaland se encuentra el capitán del Tottenham Hotspur, Harry Kane con 13 goles, seguido de Ivan Toney del Brentford FC con 11 tantos.

En cuarto lugar esta el serbio del Fulham FC, Aleksandar Mitrovic con 10 anotaciones y en quinto lugar un empate entre el paraguayo del Newcastle United, Miguel Almirón y el brasileño nacionalizado español, Rodrigo Moreno del Leeds United con 9 tantos cada uno.

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Champions League - Quarter Final - Ida - Manchester City v Atletico Madrid
Kevin De Bruyne del Manchester City celebra marcar su primer gol.|Reuters

Manchester City lidera las asistencias en la Premier League

En el apartado de asistencias vuelve a aparecer de nueva cuenta el equipo de los citizens, siendo el belga, Kevin De Bruyne, el que lidera la estadística con un total de 9 aportaciones, seguido del inglés, Bukayo Saka, del Arsenal FC con 6, mientras que en el tercer lugar hay un empate entre seis jugadores con cinco asistencias: Gabriel Jesús (Arsenal FC - Brasil), Christian Erikssen (Manchester United - Dinamarca), Alex Iwobi (Everton FC - Nigeria), Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur - Suecia), Bernardo Silva (Manchester City - Portugal) y Andrew Robertson (Liverpool - Escocia).

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Manchester City (Pertenece a Premier League) Manchester United (Pertenece a Premier League) Nottingham Forest (Pertenece a Premier League) Tottenham (Pertenece a Premier League) Brentford (Pertenece a Premier League) Fulham (Pertenece a Premier League) Arsenal Everton (Pertenece a Premier League)

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