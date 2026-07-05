¿Baja contra Inglaterra? Cómo está físicamente Piojo Alvarado a horas del choque de Octavos de Final

La Selección Mexicana ultima los detalles organizativos antes de encarar el partido más exigente de su proceso deportivo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido tácticamente por Javier Aguirre medirá fuerzas contra la Selección de Inglaterra esta tarde de domingo 5 de julio en la ronda de octavos de final en el Estadio Ciudad de México. Durante la conferencia previa, el estratega mexicano aclaró el estado físico del Piojo Alvarado, jugador que ha sido una fija en este proceso mundialista.

|MEXSPORT

En las últimas horas previas al silbatazo, los rumores sobre el estado de salud de algunos futbolistas encendieron las alarmas de los medios de comunicación y las dudas principales se concentraron de forma específica en las condiciones del atacante Roberto Alvarado ya que el futbolista del Guadalajara arrastraba una fatiga muscular debido a la alta intensidad de los partidos anteriores correspondientes a la fase de grupos.

Sin embargo, fue Javier Aguirre quien se encargó de aclarar esta situación "El Piojo está como está Raúl, está como está Memo, está como está Memote, el Piojo está muy bien, gracias por preguntar", respondió en tono de broma el estratega mexicano, ante la insistencia por saber el estado de salud de Alvarado.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega motivado tras dejar en el camino a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, con una contundente victoria por dos tantos contra cero, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Luego de pasar la histórica barrera del 'quinto partido', México busca continuar haciendo grande su historia y asegurarse en casa el boleto a los cuartos de final de la justa mundialista.

Por su parte, el combinado dirigido por Thomas Tuchel arribó a los octavos de final luego de dar vuelta un complicado partido ante la República Democrática del Congo, con la aparición de su gran figura Harry Kane. Con todos estos condimentos, se espera que el duelo de hoy quede en la historia grande de los mundiales.