¿Y si sí? Las probabilidades de México de derrotar a Inglaterra, según estudio 100% efectivo

Este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, el conjunto anfitrión va a estar recibiendo a su par de Inglaterra en cotejo correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Contemplando esta situación, en la previa de este compromiso se han dado a conocer algunos datos muy importantes y por ello, un estudio revela cifras que pueden ilusionar a toda la afición.

Es importante mencionar que el elenco nacional no ha recibido ni un gol en contra en la actual campaña y además se ha presentado con un porcentaje elevado de efectividad en el arco contrario debido a la buena racha que mantienen sus delanteros.

¿Qué dice el estudio sobre el partido entre México e Inglaterra?

El primer detalle a considerar es que Goldman Sachs cumplió en todas las predicciones entregadas. Y es que no solamente México avanzó a los 16avos de Final sino que finalizó esta instancia en el liderato con el puntaje ideal.

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Adicionalmente, indicó que la Selección Mexicana iba a superar la instancia de eliminación directa luego de 40 años con una posibilidad de 71% de ganarle a Ecuador, seleccionado al que los de Aguirre vencieron en la ronda previa.

Ahora se viene el importante anuncio que está vinculado con el resultado para el choque frente a los ingleses, el cual sostiene que la Selección Nacional tiene un 55% de favoritismo para quedarse con la serie.

¿Cómo formarían México e Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Roberto Alvarado

Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O' Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane.