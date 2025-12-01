Estados Unidos quiere organizar la Copa América 2028

Estados Unidos quiere seguir siendo el epicentro del fútbol mundial. Tras organizar la Copa América 2024, recibir el Mundial 2026 y albergar el Mundial de Clubes, la federación estadounidense ahora apunta a otro objetivo mayúsculo: convertirse en sede de la Copa América 2028, un proyecto que ya está sobre la mesa entre Concacaf y Conmebol, según reportes de The Athletic.

La ambición es clara: aprovechar el impulso del Mundial para seguir posicionando el deporte en un mercado que, económicamente, arrasa en taquilla, audiencias y patrocinio. Y si algo dejó la edición de 2024, con 1.6 millones de asistentes y récords de ingresos, es que Estados Unidos funciona como un imán para el fútbol internacional.

¿Por qué Estados Unidos quiere otra Copa América?

El proyecto tiene lógica deportiva y financiera. En 2024, la Copa América en Estados Unidos generó ingresos sin precedente para Conmebol y revalorizó tanto el torneo como a la selección local, que ganó roce internacional enfrentando a potencias sudamericanas como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.

La edición 2028 permitiría replicar ese modelo: estadios llenos, alto nivel competitivo y un mercado dispuesto a pagar boletos premium. Para Estados Unidos, sería la oportunidad perfecta para mantener el crecimiento del fútbol masculino rumbo al Mundial de 2026 y capitalizar al máximo la fiebre futbolera que ya vive el país.

Además, Concacaf ve con buenos ojos repetir el formato, pues volvería a abrir la puerta para que selecciones del área —México incluido— compitan ante los gigantes del sur, un beneficio deportivo que no pasa desapercibido.

El gran obstáculo: los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Aunque la intención está, el camino no es tan sencillo. El principal desafío es que la final de la Copa América 2028 coincidiría en fechas con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Un choque de calendarios nada menor: seguridad, logística televisiva, estadios y recursos humanos se verían exigidos al máximo.

Aun así, Estados Unidos insiste. La federación confía en que se pueda ajustar el calendario o incluso negociar una final en otra ciudad para evitar conflictos con los Juegos. Conmebol, por su parte, también evalúa otras opciones: Argentina y Ecuador ya alzaron la mano para intentar recibir el torneo.

Sin embargo, el músculo económico estadounidense, sumado a los resultados de la Copa América 2024, mantiene a Estados Unidos como el favorito natural.