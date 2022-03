La nueva cantera del futbol mexicano está en Estados Unidos

No es ninguna mentira que el futbol de los Estados Unidos crece a pasos agigantados. Ser la sede de la próxima justa en el 2026, jungo a México y Canadá, buscarán que sea el parte aguas que los pongo en los primeros planos del balompié mundial.

Después de la decepción que fue para ellos no poder asistir a Rusia 2018, la federación del país vecino del norte no puede permitirse no volver a una justa. Su proceso en las inferiores, los ha permido destacar en la última eliminatoria.

De hecho, para el partido contra la Selección Mexicana y los últimos partidos del Octagonal Final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, donde cuentan con 16 jugadores que militan en el Viejo Continente, destacando a su gran figura Christian Pulisic.

Estados Unidos la nueva cantera de la Selección Mexicana

En los últimos años, son varios los futbolistas mexicanos que han completado su proceso formativo en Estados Unidos: los ejemplos más cercanos son el de Carlos Salcedo, quien debutó en primera división con el Salt Lake, o el caso de Uriel Antuna, que tuvo sus primeros minutos como profesional en el LA Galaxy.

Justamente son los angelinos lo que han traído a las nuevas dos joyas de la Selección Azteca: Efraín Álvarez y Julian Araujo. El último considerado para el partido contra Estados Unidos del próximo jueves 24 de marzo de 2022, en el Estadio Azteca.

El partido contra Panamá, último de México en la pasada Fecha FIFA marcó el debut de Araujo como futbolista de nuestro país, aunque ya contaba con un amistoso previo. Pero su proceso en selecciones lo llevó con el equipo de las Barras y las Estrellas, con ellos fue considerado desde la Sub-16, y en el 2020 jugó 74 minutos con ellos en un partido amistoso.

Poco a poco el futbol de los Estados Unidos crece. México se ha visto beneficiado por esto con elementos que llegan a nuestro país, pero la doble nacionalidad los podría hacer quedarse con el país vecino del norte, si en un futuro no lejano, comienzan a trascender más que nuestro país a nivel de selecciones.