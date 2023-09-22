Solheim Cup: Estados Unidos domina la mañana, Europa la tarde

El arranque de la 18a edición de la Solheim Cup vio a unas inspiradas americanas arrancar de manera aplastante el tradicional torneo en la Finca Cortesín de Málaga, España. En la sesión mañanera las chicas de Stacy Lewis tomaron ventaja de 4-0, por la tarde Europa se recuperó y puso el parcial 5-3 en favor de las visitantes.

Desde el primer hoyo las barras y las estrellas dictaron las acciones en los albores del día español, sumando puntos ahí en tres de los cuatro enfrentamientos. Allisen Corpuz y Nelly Korda vencieron a Anna Nordqvist y Leona Maguire en el frente a frente más atractivo de la primera sesión, sin embargo, los reflectores los acapararon la pareja conformada por Ally Ewing y Cheyenne Knight, que resolvieron el asunto en 13 hoyos.

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Al caer la tarde la lógica comenzó a imponerse, las favoritas y locales enderezaron el rumbo y le dieron a la afición del Viejo Continente motivos para celebrar. Maguire y Georgia Hall pusieron el primer punto europeo en el tablero venciendo a las campeonas de majors Lexi Thompson y Lilia Vu. Cabe recordar que en la segunda sesión del viernes y sábado las cuatro golfistas juegan su bola y se contabiliza la menor puntuación en cada hoyo; la primera función es a bola alterna.

Como sucede con la Ryder Cup, la Solheim suele representar demasiados nervios para las participantes. Europa supo sobreponerse a ellos y al marcador adverso con grandes tiros. El equipo de Suzanne Pettersen hizo tres hole outs, incluido el hoyo en uno de Emily Pedersen en el 12, apenas el segundo en la historia del torneo.

HOLE-IN-ONE!!!



Emily Pedersen makes the second ace in Solheim Cup history! 🤯#TeamEurope | #SolheimCup pic.twitter.com/eGjZ3DzQqx — Ladies European Tour (@LETgolf) September 22, 2023

La Ryder Cup a la vuelta de la esquina

La Ryder Cup se jugará en el Marco Simone Golf & Country Club de Roma, Italia, entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre. Estados Unidos ganó la edición anterior pero no ha triunfado en territorio ajeno desde el ya lejano 1993. Recientemente, Rory McIlroy dijo que la mejor opción que tiene Europa para ganar es abogar a su juego largo.

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