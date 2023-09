Medio inglés le cambia la nacionalidad a Santiago Giménez

La buena temporada que tuvo Santiago Giménez con el Feyenoord y todos los goles que ha metido en el arranque de la actual campaña, lo han puesto en la mira de toda Europa. El ‘Bebote’ es uno de los delanteros de los que todos hablan.

No en vano sonó para clubes como el Atlético de Madrid, el Benfica, la Lazio, el Brighton y recientemente, el Chelsea. No obstante, fue justo en Inglaterra donde hubo un pequeño incidente con el delantero, pues al parecer no saben cuál es su nacionalidad.

Santiago Giménez ya no es mexicano, según medio inglés

La versión en inglés de 90min.com hizo referencia a que el Atlético de Madrid mantenía en la mira a Santiago Giménez para la próxima campaña. Sin embargo, en un claro error de redacción, señalaron que el delantero del Feyenoord es uruguayo.

Cabe recordar que pese a todos los rumores de dar el salto a una liga de mayor nivel, Santiago Giménez optó por mantenerse con el Feyenoord una temporada más e incluso firmó un nuevo contrato, que extiende su permanencia un año más, respecto al primero que había firmado.

En esta campaña el conjunto neerlandés está disputando la Champions League y aunque el mexicano se perderá los primeros dos partidos debido una suspensión, a partir de la tercera fecha ya también podrá tener minutos en el torneo de clubes más importantes en Europa.

Por ahora Santi ha tenido un arranque de temporada de ensueño con el Feyenoord, pues ha jugado todos los partidos en la Eredivisie y solo en el primero no ha podido marcar. En el encuentro más reciente ante el Heerenveen, el atacante no sólo marcó, sino que dio su primera asistencia con un espectacular ‘taquito’. De mantenerse en el mismo nivel, no será difícil verlo en otra liga.

