¿Candidato al Mundial 2026? Todas las marcas que superó Estados Unidos al vencer a Paraguay

En la noche del viernes 12 de junio, un hecho cautivó las miradas de todos los fanáticos del futbol a nivel internacional. En Los Ángeles, la escuadra dirigida por Mauricio Pochettino logró imponerse por 4 a 1 en lo que fue su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El triunfo no solamente es un asunto llamativo. Hay algunos aficionados en diferentes geografías, quienes lo proponen como una de las revelaciones de este certamen y en cifras los norteamericanos alcanzaron cuatro marcas muy interesantes para recordar:

1- Después del primer cotejo, Estados Unidos comenzó el certamen con una diferencia de +3 goles a su favor, situación que convierte el juego ante los paraguayos en el mejor de toda su historia.

2- El registro de goles anotados frente al rival de Conmebol rompe una marca histórica: es la cifra más alta conseguida por este seleccionado en un mismo encuentro a lo largo de todas sus apariciones en las Copas del Mundo.

Estados Unidos gana, gusta y golea a la selección de Paraguay 4-1 en su partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. 🔥🇺🇸🆚🇵🇾#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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3- Los paraguayos durante las Eliminatorias Sudamericanas recibieron seis goles en contra. Durante su debut mundialista recibieron cuatro.

4- Por último, los dirigidos por Gustavo Alfaro durante su camino eliminatorio pudieron ganarle a brasileños y argentinos, ratificando un correcto esquema defensivo que no pudo percibirse durante el cruce celebrado en Los Ángeles.

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Después de obtener los tres puntos en su arranque mundialista, los de Pochettino tendrán que atender dos encuentros en donde buscarán asegurar su clasificación a la instancia de los 16avos de final.

El próximo reto que deberán afrontar los norteamericanos será ante su par de Australia en una contienda que se realizará el próximo viernes 19 de junio a partir de las 13, horario mexicano.

La última salida del combinado norteamericano en fase de grupos será frente a la Selección de Turquía en un match que se estará realizando en el imponente Estadio de Los Ángeles.