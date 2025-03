¡NO ES BROMA! Estados Unidos le roba jugador a México a horas de su próximo partido

En plena Fecha FIFA de marzo la Selección Mexicana ha sufrido de un robo, ya que el combinado de los Estados Unidos ha llamado a un jugador mexicano-americano para el Final Four de la CONCACAF, el cual la Federación Mexicana de Futbol estaba siguiendo de cerca en los últimos meses con la intención de sumarlo a las filas del equipo azteca.

Se trata de Brian Gutiérrez, la actual estrella del Chicago Fire y uno de los mejores futbolistas y mayores promesas de la MLS, quien recibió la llamada por parte del equipo de las Barras y las Estrellas de manera urgente para suplir la baja de un futbolista por lesión.

En un principio Gutiérrez no estaba contemplado por el director técnico argentino Mauricio Pochettino para esta fecha FIFA con Estados Unidos, pero ante una serie de lesiones entre los futbolistas llamados el estratega optó por el joven del Fire.

El medio de 21 años tenía la posibilidad de recibir el llamado de ambas naciones debido a que sus papás nacieron en México, pero él lo hizo en suelo estadounidense, por lo que podía ser convocado tanto por la Selección Azteca y el Team USA.

¿En cuánto está tasado Brian Gutiérrez?

El futbolista tasado en cuatro millones de dólares en su proceso en selecciones inferiores solo lo hizo con la nación de los Estados Unidos, por lo que su llamado no es sorpresa, ya que estuvo en la sub 16, sub 20 y sub 23 de las Barras de Estrellas.

Selección Mexicana | Conferencia de prensa de Javier Aguirre previo a la Nations League

¿Brian Gutiérrez aún puede jugar para la Selección Mexicana?

México aún tendría dos opciones de recuperar al mediocampista Brian Gutierrez a pesar de haber sido convocado por Estados Unidos para esta Fecha FIFA, la primera es que el jugador del Chicago Fire no dispute ni un solo minuto en los partidos de los Estadounidenses y la otra variante es que aunque tenga actividad en los partidos con USA utilice el “One Time Switch”, el cual provocaría que renuncie a las Barras y las Estrellas para el resto de su carrera y solo pueda jugar con la Selección Azteca.

