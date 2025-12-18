Estados Unidos está armando un EQUIPO TEMIBLE… y el Clásico Mundial lo sabe

Estados Unidos no solo está armando un equipo competitivo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: está construyendo una advertencia para el resto del mundo. A meses de que arranque el torneo, la selección estadounidense dio un paso clave al fortalecer su rotación abridora con tres nombres que elevan de inmediato su estatus de favorito.

La incorporación de Nolan McLean, Clay Holmes y Joe Ryan confirma que el objetivo es claro: regresar a lo más alto del béisbol internacional tras quedarse cerca en la edición anterior. Para los aficionados latinos que viven en Estados Unidos, el mensaje es emocionante: el Clásico promete duelos de alto nivel desde la primera ronda.

Una rotación que mete presión desde el primer inning

El pitcheo suele definir torneos cortos, y Estados Unidos lo sabe. Joe Ryan, uno de los lanzadores más dominantes de la Liga Americana en 2025, llega como una pieza clave. Su capacidad para generar ponches, limitar boletos y lanzar profundo en los juegos lo convierte en un as bajo presión.

A su lado estará Clay Holmes, quien reinventó su carrera al pasar de cerrador a abridor con los Mets de Nueva York. Su experiencia en escenarios grandes y su temple en juegos cerrados le dan solidez a una rotación que ya contaba con nombres como Paul Skenes y Matthew Boyd.

El caso de Nolan McLean representa el presente y el futuro. Con apenas 24 años, debutó en Grandes Ligas dejando números que llamaron la atención de todo el béisbol. Su efectividad y control lo colocan como una apuesta fresca y peligrosa para cualquier alineación rival.

Un equipo diseñado para ilusionar a los aficionados

Más allá del pitcheo, la alineación de Estados Unidos luce igual de intimidante. Figuras como Aaron Judge, Bobby Witt Jr., Corbin Carroll, Kyle Schwarber y Cal Raleigh convierten a esta selección en una máquina ofensiva capaz de cambiar partidos con un solo swing.

Ubicados en el Grupo B, junto a México, Italia, Reino Unido y Brasil, los estadounidenses jugarán en Houston, un escenario ideal para atraer a miles de fanáticos latinos que viven el béisbol con pasión.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se perfila como uno de los más competitivos de la historia. Japón, República Dominicana y Venezuela también llegan con selecciones poderosas, pero Estados Unidos ya dejó claro que no piensa esperar: quiere el título y lo quiere ahora.