¡Primer fracaso! Estados Unidos le vuelve a ganar a México la final de la CONCACAF Nations League

Este domingo 24 de marzo del 2024 la Selección Mexicana se enfrentó ante Estados Unidos en la final de la Nations League de CONCACAF. El partido se disputó en punto de las 19:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio At&t.

El estadio se llenó de aficionados mexicanos que iban apoyar a la Selección Azteca que llegaba con dos malas rachas por romper y que desafortunadamente siguen aumentando en la estadística de forma negativa.

La Selección Mexicana llegaba con una mala racha pues en los últimos seis partidos ante Estados Unidos no ha logrado llevarse la victoria. Ahora ya son siete los encuentros que no ha podido ganar, quedando en cinco derrotas y dos empates. Además, en las tres ediciones que se han disputado de la Nations League, México no ha podido ganar ninguna, quedando dos veces en segundo lugar y una en tercera.

Malagón defiende titularidad de Henry sobre Giménez

Así fue el partido de México vs Estados Unidos

El partido inició con un dominio de Estados Unidos en el terreno de juego que no logró hacerlo notar en el terreno de juego hasta el minuto 45 con un golazo de Tyler Adams desde tres cuartos de cancha.

Para el segundo tiempo, Giovanni Reyna logró aumentar la ventaja con un disparo colocado al primer poste de Ochoa al minuto 63. La Selección Mexicana no logró encontrar el gol que lograra hacerlo meterse en el marcador pues el equipo de las barras y las estrellas logró dominar el encuentro.

