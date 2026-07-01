Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2026 en Octavos de Final

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con el desarrollo de los emocionantes dieciseisavos de final y en esta ocasión las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se estarán enfrentando este miércoles 1 de julio en un choque que se llevará todos los reflectores, por un boleto a los octavos de final de la justa mundialista.

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El ganador del cruce entre estadounidenses y bosnios deberá medir fuerzas contra el seleccionado que resulte vencedor entre Bélgica y Senegal, que también disputan su partido hoy, horas antes al duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. A la hora de llevarse a cabo el encuentro, el conjunto americano y el combinado europeo ya sabrán a quién deberían enfrentar en la próxima ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El conjunto estadounidense arribó a esta instancia decisiva tras cumplir con una regular fase de grupos ante sus aficionados locales, en donde cosechó 6 puntos logrando terminar como primeros del Grupo D el cual compartió con Paraguay, Turquía y Australia. Los dirigidos por el estratega argentino Mauricio Pochettino arrancaron la justa mundialista de la mejor manera goleando al combinado sudamericano, luego hicieron lo propio ante el conjunto australiano y en la tercera fecha cayeron de manera sorpresiva ante el seleccionado turco.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina selló su boleto a la ronda de play-offs tras batallar intensamente en el Grupo B junto a Qatar, Canadá y Suiza. El conjunto europeo logró entrar a los 16avos en el grupo de los mejores terceros, ya que cosechó 4 puntos. Empató en su debut ante el combinado anfitrión y en la segunda fecha recibió una tremenda goleada por parte de Suiza. De esta manera, llegó a la última fecha con la premisa solamente de ganar y por muchos goles; así lo hizo frente a Qatar con un contundente 3-1.