ES CINE: Julián Quiñones le cambió de niño a Gilberto Mora para que se viera más grande

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dejado grandes jugadas y momentos inolvidables dentro del terreno de juego, pero también escenas que han conquistado a los aficionados por el lado más humano de los futbolistas mexicanos.

En las últimas horas se volvió viral una secuencia protagonizada por Julián Quiñones y Gilberto Mora durante la ceremonia previa al partido contra Ecuador de la Selección Mexicana. Las imágenes muestran al delantero observando que uno de los niños que acompañaba a Mora era más alto que él.

Justo antes de salir a la cancha vs Ecuador, a Gilberto Mora, de 17 años, le asignaron un niño casi igual de alto a él. Todos reían. Tuvo que venir Julián Quiñones a cambiarle el niño, para que no lo fuera a tapar en la foto. Luego, en la cancha, jugó como si tuviera 17 años,… pic.twitter.com/Ux2QjeEvNT — Juez Central (@Juezcentral) July 1, 2026

El momento viral entre Julián Quiñones y Gilberto Mora

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Roberto "Piojo" Alvarado bromeó con Gilberto Mora al decirle: "Te va a tapar, wey", en referencia a la diferencia de estatura entre el joven mediocampista y el niño que lo acompañaba.

Fue entonces cuando apareció Julián Quiñones para intervenir de manera espontánea. El delantero tomó la iniciativa y ayudó a cambiar de lugar al pequeño para que Gilberto Mora quedara más visible durante la fotografía y la transmisión oficial. Las cámaras captaron además la sonrisa del futbolista de 17 años, quien se tomó la situación con humor mientras convivía con sus compañeros.

Gilberto Mora sigue robándose los reflectores

Gilberto Mora se ha convertido en una de las grandes historias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con apenas 17 años, el futbolista ha despertado la atención de aficionados y especialistas por su talento y madurez dentro del campo. Por ello, cualquier imagen relacionada con el joven mexicano suele generar una enorme reacción en redes sociales, donde miles de aficionados celebraron el gesto de Julián Quiñones y el buen ambiente que existe dentro del plantel nacional.

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La escena rápidamente fue compartida por cuentas de futbol y aficionados, quienes calificaron el momento como una de las imágenes más simpáticas que ha dejado México durante el torneo, el cual terminó victorioso contra Ecuador por 2-0.

Gilberto Mora salió con un niño de su tamaño JAJAJAJAJ pic.twitter.com/oPf4CUp01x — En Júpiter (@En_jupiter_) July 1, 2026

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