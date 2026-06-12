Golpes, insultos y un final caótico: así fue el último partido de Estados Unidos vs Paraguay en la previa al Mundial 2026

Estados Unidos y Paraguay llegan al debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un antecedente reciente que todavía pesa. Su último partido no terminó como un simple amistoso. Hubo goles, tensión, empujones y una pelea que dejó imágenes fuertes en la cancha.

El cruce se jugó el 15 de noviembre de 2025 en el Subaru Park de Chester, Pensilvania. Fue parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Estados Unidos ganó 2-1, pero el resultado quedó en segundo plano por lo que pasó en el cierre.

Estados Unidos vs Paraguay: cómo fue el último partido antes del debut

El equipo de Mauricio Pochettino pegó primero. Gio Reyna marcó el 1-0 a los cuatro minutos y encendió rápido el partido. Paraguay respondió poco después con Álex Arce, quien igualó el marcador al minuto 10 tras una asistencia de Miguel Almirón.

El encuentro se mantuvo abierto hasta el segundo tiempo. Ahí apareció Folarin Balogun, quien anotó el 2-1 definitivo al minuto 71. El partido parecía encaminarse a un cierre normal. Pero todo cambió en tiempo agregado.

|Instagram: Estados Unidos

La pelea que encendió el Estados Unidos vs Paraguay

La acción que desató el caos llegó al minuto 91. Un balón salió por la banda y Gustavo Gómez, capitán de Paraguay, intentó quedarse con el saque lateral. Alex Freeman, defensor de Estados Unidos, fue a disputar la posesión y el cruce escaló rápido.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, Gómez tuvo un forcejeo con Freeman y la tensión provocó la reacción de futbolistas estadounidenses. Sebastian Berhalter fue uno de los jugadores que entró en la discusión y, a partir de ahí, el amistoso dejó de parecer amistoso.

TE PUEDE INTERESAR:



Hubo empujones, insultos, corridas y golpes. Futbolistas de ambos equipos se metieron en la zona del conflicto. También ingresaron integrantes de los bancos. La imagen más fuerte fue la de Alex Freeman con la boca ensangrentada, una postal que se viralizó después del partido.

The end of USA vs. Paraguay got 𝐒𝐏𝐈𝐂𝐘 ⚔️ pic.twitter.com/LjkybUJA4B — B/R Football (@brfootball) November 16, 2025

Cuándo juegan Estados Unidos vs Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán este viernes 12 de junio por el debut del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se jugará en Los Ángeles, una de las sedes principales del torneo y está pactado para iniciar a las 19:00 horas (tiempo Centro de México).

Mauricio Pochettino ya había advertido que Paraguay será un rival complicado. El entrenador argentino destacó su intensidad y su forma de competir. No es un detalle menor. En su último cruce, esa intensidad terminó en una pelea que marcó la previa del nuevo duelo.

Ahora, el escenario será distinto. No habrá margen de prueba. Será el debut mundialista. Y el recuerdo del amistoso de noviembre todavía aparece como un dato inevitable para entender el clima del partido.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.